Incêndios, calendário escolar e tarifas de Trump entre as notícias em destaque na imprensa nacional

Expresso:

- "Estrutura de combate aos incêndios volta a mudar em 2026"

- "Reportagem. O homem que ficou sozinho no meio do fogo"

- "Governo penaliza médicos que saiam do SNS"

- "PSD e PS forçados a multiplicar coligações locais"

- "Polícia acusado de matar imigrante é apoiante do Chega"

- "Milhões de euros de fundos europeus sem controlo"

- "Ex-PM de Israel: 'Já matámos o suficiente'"

- "Gasto recorde em concertos em ano de autárquicas"

- "Qual será a paz de Trump para a Ucrânia?"

- "Morto nas listas do PS para Lisboa"

- "Debate entre Leitão e Moedas na SIC"

- "Advogados apoiam nos incêndios"

Correio da Manhã:

- "Bombeiros escapam a tragédia por milagre, Chamas cercam e queimam viatura da corporação de Pinhel"

- "Condutor gravemente ferido, mas companheiros saem ilesos"

- "Mais de dois mil lesados por empresa fornecedora de gás natural"

- "Teores elevados no Barroso. Área de exploração de lítio em risco de aumentar"

- "Mercado. Benfica congela contratação de Amoura"

- "Sporting. Vagiannidis aperta Fresneda"

- "Diogo Costa e Pepê. Dragão quer segurar estrelas"

- "Coimbra. Oferece boleia e viola jovem alcoolizada"

- "Mirandela. Sete vítimas mortais em lar"

- "Calendário escolar. Férias de Natal nas escolas até 5 de janeiro"

- "1969-2025. Funeral de estado no adeus a Teresa Caeiro"

Diário de Notícias:

- "Primeira quinzena de agosto bateu recorde de mortalidade"

- "Incêndios: Um sistema em que o combate falha, a prevenção é lenta e a repressão ainda é pouco eficaz"

- "Medidas. Governo propõe pacto de regime a 25 anos para combater fogos florestais"

- "Israel. Netanyahu avança em Gaza e promete negociar para libertar reféns"

- "Imigração. Nova unidade de controlo tem investimento de 90 milhões"

- "Mobi Summit. SATUO promete redefinir mobilidade na Grande Lisboa"

- "Justiça. 'Escrever que houve violência doméstica não é denunciar um crime'"

Público:

- "Incêndios. 'Nem tudo correu bem.' Montenegro pede pacto para a floresta"

- "Reportagem na Gardunha: 'Eu já estive dentro do fogo. Já fiz tantas vidas'"

- "Portugal regista 20 dias consecutivos com excesso de mortalidade"

- "Comércio. Cortiça portuguesa escapa a tarifas de Trump"

- "Filipe Andrade [ilustrador] 'Há na BD uma partilha do mundo da criança interior'"

- "Música. Deftones, um sonho nada privado"

- "Israel. Netanyahu bombardeia Gaza antes do avanço terrestre"

Jornal de Notícias:

- "IPSS com carros novos parados por atrasos de um ano nas inspeções"

- "Montenegro admite que 'nem tudo correu bem' no combate aos fogos"

- "Reportagem. Depois do terror das chamas, o desalento pela perda das colheitas"

- "Incêndios. Bombeiro sofre queimaduras graves em Figueira de Castelo Rodrigo"

- "Porto. Salsichas com veneno na via pública causam alarme"

- "Porto. Mulher e dois filhos vão ser despejados e não têm para onde ir"

- "Amares. Moradores indignados com lixo nas ruas"

- "Festival. Vilar de Mouros rendida à vitalidade punk"

- "Guerreiros passeiam até à Liga Europa. Goleada transforma segunda mão numa formalidade"

- "FC Porto. Mora só deixa o dragão pelos 70 milhões da cláusula"

- "Benfica. Permanência de Akturkoglu trava entrada de Amoura"

Nascer do Sol:

- "Marcelo Rebelo de Sousa ao Nascer do SOL. 'A situação que estamos a viver não tem comparação com a de 2017' [sobre incêndios]"

- "Zita Seabra. 'Não é possível ser comunista e ser tolerante'. Entrevista de Felícia Cabrita"

- "Pela Guarda. Presidente independente passa a candidato do PPM e Nós Cidadãos"

- "Um compromisso por Ti, Lisboa. Carlos Moedas escreve carta aberta aos lisboetas"

- "A reforma do Estado vista por Nuno Palma e Pedro Lomba"

- "Luís Filipe Menezes. 'Teria ponderado o adiamento da festa do Pontal'"

- "Teresa Caeiro (1969-2025). 'A Tegui era amor', Adolfo Mesquita Nunes"

- "Joaquim Oliveira (1947-2025). 'Um homem para além do seu tempo', Miguel Relvas"

- "João Barreiras Duarte (1964-2025). Sebastião substitui tio no Joker"

Negócios:

- "Bolsa demorou 14 anos a recuperar do resgate"

- "Sondagem em tempos de verão, AD, PS e Chega reforçam votos"

- "Cortiça agradece a Trump. Vinho e farmacêuticas apreensivos com tarifas de 15%"

- "Entrevista a Sofi Oksanen [escritora finlandesa]. 'A igualdade de género é uma história sem fim'"

- "Incêndios causam drama na castanha e no mel. Governo avança com ajudas"

- "Dono da BA vende empresa em Itália para abrir portas do mercado turco"

- "Os mais poderosos 2025. #22 [Carlos Mota dos Santos] O grupo Mota-Engil obteve em 2024 um resultado histórico e por cá ganhou o primeiro contrato para a alta velocidade"

- "#21 [Emmanuel Macron] Apesar das crises internas, é um dos líderes europeus com maior protagonismo e cujas opiniões são ouvidas além-fronteiras"

Jornal Económico:

- "Chineses, japoneses e coreanos ganham força nos centros solares nacionais"

- "Portocargo troca Mar Vermelho pelo Cabo da Boa Esperança"

- "Ana Jorge, Marta Temido e Carvalho da Silva contra reforma laboral"

- "Acordo tarifas. Os principais impactos"

- "Ouçam música, façam bebés. A restrição da natalidade já lá vai. Com mais de 100 milhões de chineses acima dos 65 anos, a política mudou: até os festivais de música oferecem registo de casamentos na hora"

Record:

- "Benfica. A roda viva de Akturkoglu. Da ida para o Fenerbahçe à permanência na Luz"

- "Benfica. Amoura cai mas vem reforço para o ataque"

- "Sporting. Rennes e Milan na luta por Harder"

- "FC Porto. Gabri Veiga é o novo Nico"

- "Liga Europa. Lincoln 0-4 Sp. Braga. Passeio no Algarve. Com Salazar em grande"

- "Liga Europa. Santa Clara1-2 Shamrock. Eliminatória em risco"

O Jogo:

- "FC Porto. Kiwior é real. Está aberta a linha de conversações entre dragões e Arsenal pelo defesa polaco"

- "João Mário oficializado na Juventus com elogios para Alberto Costa"

- "Farioli: Saiba como um guarda-redes de baixa estatura se tornou treinador"

- "Benfica. Akturkoglu não sai e renova. Extremo turco era desejado pelo Fenerbahçe"

- "Águias deixam cair Amoura"

- "Sporting. Harder negado ao Rennes. Emblema francês procura avançado e dinamarquês verá saída com bons olhos"

- "Liga Europa. Passeio no Algarve. Lincoln Red Imps 0-4 Braga. Minhotos estão quase garantidos na fase de liga"

- "Liga Conferência. Passo atrás no sonho. Santa clara 1-2 Shamrock Rovers. Equipa açoriana surpreendida em casa"

A Bola:

- "[Sporting]. Revolução à vista no ataque. Ioannidis. Avançado grego volta ao radar leonino um ano depois e é o mais forte candidato para a 'rendição'"

- "Harder. Rennes viu Sporting recusar primeira proposta, mas vai chegar onde os leões pretendem"

- "Benfica. Águia no mercado em busca de um criativo. Com Akturkoglu e sem Amoura, procura-se reforço para outra posição"

- "FC Porto. Kiwior quer muito ser dragão. Defesa polaco do Arsenal deseja juntar-se a Bednarek"

- "Liga Europa. Lincoln 0-4 SC Braga. Do Minho ao Algarve para goleada tranquila"

- "Liga Conferência. Santa Clara 1-2 Shamrock. Açorianos podem e devem sonhar"

- "Entrevista a Maria Heitor, primeira portuguesa a integrar equipa de arbitragem num Mundial de râguebi"