Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

- "Elite angolana à pancada em bar de luxo de Lisboa"

- "Antiga miss terá surpreendido marido. É filho do presidente de grande empresa"

- "Triângulo amoroso na origem de agressões entre mulheres"

- "Rio de Mouro, Sintra: Pedófilo abusa de quatro meninas"

- "Máfia brasileira dos 'fantasmas' de Curitiba chega a Portugal"

- "Ronaldo e Georgina preparam casamento do século"

- "Angústia: Ambulância que socorreu parto na rua tinha pneu furado"

- "Fogos estão para durar: Estado de alerta alargado até sexta-feira"

- "Está nos 2,6%: Aumento do preço da fruta faz disparar inflação"

- "Revolta: Cortes de água desesperam moradores da Caparica"

- "Benfica: Só falta ganhar a Mourinho"

- "Fenerbaçhe é o último adversário para a entrada na fase de Liga da Champions"

- "Sporting vence braço de ferro com Hjulmand"

- "Comer bem e perder peso sem esforço"

- "Barracas. O Negócio escondido da compra, venda e rendas a 300 euros"

- "Bruno Mascarenhas (Chega). Imigração em Lisboa é como a 'invasão dos mouros'"

- "52 mil pessoas já esgotaram este ano o limite de duas baixas. Ausências são mais frequentes a seguir a Ano Novo e Carnaval"

- "EUA. Guarda Nacional chega a Washington D.C.. 'É apenas o início', avisa Casa Branca"

- "IRS. Já é mais fácil recuperar mais-valias em vendas de casas"

- "Autárquicas. Polémica no PS por recrutar ex-candidato do Chega"

- "Festival. Velhos conhecidos e novas promessas no Paredes de Coura 2025"

- "Entrevista. Ilda Vaz, batucadeira: 'Como não sei escrever, escolhi cantar para poder falar'"

- "Cromos do Verão Quente. O drama as fartas cabeleiras dos militares 'com ar desmazelado'"

- "Grandes fortunas responsáveis por 43% dos impostos pagos"

- "Benfica 2 -- Nice 0. Luzes da Noruega''"

- "F.C. Porto. Newcastle envia emissário ao Dragão e aperta o certo a Samu"

- "Urgências. Mulher forçada a dar à luz na rua por erro na triagem"

- "Trabalho. Governo quer facilitar despedimentos por justa causa"

- "Mick Jagger. Estrela rendida à comida e às paisagens de Portugal"

- "Ucrânia. Zelensky trava rumores e rejeita ceder territórios à Rússia"

- "Justiça. Prisão salva pedófilo de ser linchado após abusar de quatro meninas"

- "Investidores querem auditoria ao preço da OPA à Martifer"

- "Rendas deverão subir até 2,2% em 2026"

- "Portos com 2 mil milhões dos privados"

- "Europa supera Estados Unidos em contratos para apoio militar à Ucrânia"

- "Grandes fundos decidem virar as costas a Israel"

- "Maior fundo soberano sai de empresas israelitas"

- "Meloni quer reduzir peso chinês nas empresas"

- "Bondalti corre sozinha na OPA lançada à espanhola Ercros"

- "Gulbenkian financia projetos agrícolas sustentáveis"

- "Exportações China-EUA podem cair 417 mil milhões até 2027"

- "Trump em reunião digital com a UE a pensar no Alasca"

- "Startups despertam pouco interesse nos portugueses"

- "Saudosismo dos anos 90 impulsiona empresa de eventos"

- "Automóvel. BYD ganha velocidade, Tesla perde mais mercado"

- "Benfica marca encontro com Mourinho no Play-off. Até já, 'mister'. Benfica 2 -- Nice 0"

- "'Vejo a equipa a crescer no sentido coletivo'. Bruno Lage"

- "Sporting. Yeremay entusiasmado com interesse leonino"

- "FC Porto. Martim Fernandes vai parar pelo menos 2 meses"

- "Liga dos Campeões. Benfica 2 -- Nice 0. Special One no caminho. Jogo na Turquia a 20 e decisão na Luz dia 27"

- "Segue-se o Fenerbahçe que chegou ao Play-off ao esmagar equipa da Roterdão"

- "Bruno Laje abraçou Akturkoglu: 'É um jogador que valorizamos muito'"

- "Mourinho: 'Acho que o Benfica não está feliz. Preferia o Feyenoord"

- "Sporting. Corunha complica negócio Yeremay"

- "Juventus desiste de Hjulmand"

- "Castigo de Harder anulado pelo TAD"

- "Braga. Horta é o quarto centenário. Só três futebolistas chegam aos cem golos, fora dos grandes"

- "Pedro Tiba. 'Destaco como se tornou líder'"

- "FC Porto. Como Farioli mudou tudo. Entre o primeiro treino e o encontro com o Vitória passou exatamente um mês. Ataque devorador atrás da bola. Alan Varela em modo todo-o-terreno. Adjuntos alternam conversas individuais"

- "Martim Fernandes escapa a operação e arrisca dois meses"

- "Ciclismo. Artem Nych lidera a Volta a Portugal e falou a O Jogo no dia de descanso. 'O Jesus Peña é o mais perigoso'. Russo está a aprender português com um professor"

- "Bacalhau à portuguesa"

- "Schjelderup: 'Espero que seja a minha época de afirmação no Benfica'"

- "Golos noruegueses confirmam apuramento"

- "Aursnes marcou o 1.º"

- "Jogámos bom futebol"

- "Lage: 'Temos sido agressivos'"

- "Mourinho é o adversário do playoff"

- "Artürkoglu entrou e já não pode defrontar águias pelo Fenerbache"

- "Sporting: Yeremay e Kevin na mira"

- "SAD disposta a oferecer pacote de 30MEuro por extremo do Corunha ou do Shakhtar"

- "FC Porto: Samu trava mercado"

- "Compromisso total com objetivos da equipa"

- "Martim Fernandes fora do clássico"