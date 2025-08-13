Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais
Correio da Manhã:
- "Elite angolana à pancada em bar de luxo de Lisboa"
- "Antiga miss terá surpreendido marido. É filho do presidente de grande empresa"
- "Triângulo amoroso na origem de agressões entre mulheres"
- "Rio de Mouro, Sintra: Pedófilo abusa de quatro meninas"
- "Máfia brasileira dos 'fantasmas' de Curitiba chega a Portugal"
- "Ronaldo e Georgina preparam casamento do século"
- "Angústia: Ambulância que socorreu parto na rua tinha pneu furado"
- "Fogos estão para durar: Estado de alerta alargado até sexta-feira"
- "Está nos 2,6%: Aumento do preço da fruta faz disparar inflação"
- "Revolta: Cortes de água desesperam moradores da Caparica"
- "Benfica: Só falta ganhar a Mourinho"
- "Fenerbaçhe é o último adversário para a entrada na fase de Liga da Champions"
- "Sporting vence braço de ferro com Hjulmand"
Sábado:
- "Comer bem e perder peso sem esforço"
- "Barracas. O Negócio escondido da compra, venda e rendas a 300 euros"
- "Bruno Mascarenhas (Chega). Imigração em Lisboa é como a 'invasão dos mouros'"
Público:
- "52 mil pessoas já esgotaram este ano o limite de duas baixas. Ausências são mais frequentes a seguir a Ano Novo e Carnaval"
- "EUA. Guarda Nacional chega a Washington D.C.. 'É apenas o início', avisa Casa Branca"
- "IRS. Já é mais fácil recuperar mais-valias em vendas de casas"
- "Autárquicas. Polémica no PS por recrutar ex-candidato do Chega"
- "Festival. Velhos conhecidos e novas promessas no Paredes de Coura 2025"
- "Entrevista. Ilda Vaz, batucadeira: 'Como não sei escrever, escolhi cantar para poder falar'"
- "Cromos do Verão Quente. O drama as fartas cabeleiras dos militares 'com ar desmazelado'"
Jornal de Notícias:
- "Grandes fortunas responsáveis por 43% dos impostos pagos"
- "Benfica 2 -- Nice 0. Luzes da Noruega''"
- "F.C. Porto. Newcastle envia emissário ao Dragão e aperta o certo a Samu"
- "Urgências. Mulher forçada a dar à luz na rua por erro na triagem"
- "Trabalho. Governo quer facilitar despedimentos por justa causa"
- "Mick Jagger. Estrela rendida à comida e às paisagens de Portugal"
- "Ucrânia. Zelensky trava rumores e rejeita ceder territórios à Rússia"
- "Justiça. Prisão salva pedófilo de ser linchado após abusar de quatro meninas"
Negócios:
- "Investidores querem auditoria ao preço da OPA à Martifer"
- "Rendas deverão subir até 2,2% em 2026"
- "Portos com 2 mil milhões dos privados"
- "Europa supera Estados Unidos em contratos para apoio militar à Ucrânia"
- "Grandes fundos decidem virar as costas a Israel"
Jornal Económico:
- "Maior fundo soberano sai de empresas israelitas"
- "Meloni quer reduzir peso chinês nas empresas"
- "Bondalti corre sozinha na OPA lançada à espanhola Ercros"
- "Gulbenkian financia projetos agrícolas sustentáveis"
- "Exportações China-EUA podem cair 417 mil milhões até 2027"
- "Trump em reunião digital com a UE a pensar no Alasca"
- "Startups despertam pouco interesse nos portugueses"
- "Saudosismo dos anos 90 impulsiona empresa de eventos"
- "Automóvel. BYD ganha velocidade, Tesla perde mais mercado"
A Bola:
- "Benfica marca encontro com Mourinho no Play-off. Até já, 'mister'. Benfica 2 -- Nice 0"
- "'Vejo a equipa a crescer no sentido coletivo'. Bruno Lage"
- "Sporting. Yeremay entusiasmado com interesse leonino"
- "FC Porto. Martim Fernandes vai parar pelo menos 2 meses"
O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Benfica 2 -- Nice 0. Special One no caminho. Jogo na Turquia a 20 e decisão na Luz dia 27"
- "Segue-se o Fenerbahçe que chegou ao Play-off ao esmagar equipa da Roterdão"
- "Bruno Laje abraçou Akturkoglu: 'É um jogador que valorizamos muito'"
- "Mourinho: 'Acho que o Benfica não está feliz. Preferia o Feyenoord"
- "Sporting. Corunha complica negócio Yeremay"
- "Juventus desiste de Hjulmand"
- "Castigo de Harder anulado pelo TAD"
- "Braga. Horta é o quarto centenário. Só três futebolistas chegam aos cem golos, fora dos grandes"
- "Pedro Tiba. 'Destaco como se tornou líder'"
- "FC Porto. Como Farioli mudou tudo. Entre o primeiro treino e o encontro com o Vitória passou exatamente um mês. Ataque devorador atrás da bola. Alan Varela em modo todo-o-terreno. Adjuntos alternam conversas individuais"
- "Martim Fernandes escapa a operação e arrisca dois meses"
- "Ciclismo. Artem Nych lidera a Volta a Portugal e falou a O Jogo no dia de descanso. 'O Jesus Peña é o mais perigoso'. Russo está a aprender português com um professor"
Record:
- "Bacalhau à portuguesa"
- "Schjelderup: 'Espero que seja a minha época de afirmação no Benfica'"
- "Golos noruegueses confirmam apuramento"
- "Aursnes marcou o 1.º"
- "Jogámos bom futebol"
- "Lage: 'Temos sido agressivos'"
- "Mourinho é o adversário do playoff"
- "Artürkoglu entrou e já não pode defrontar águias pelo Fenerbache"
- "Sporting: Yeremay e Kevin na mira"
- "SAD disposta a oferecer pacote de 30MEuro por extremo do Corunha ou do Shakhtar"
- "FC Porto: Samu trava mercado"
- "Compromisso total com objetivos da equipa"
- "Martim Fernandes fora do clássico"