Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Estrelas da televisão assaltadas no Algarve"

- "Seguiam num Ferrari quando os ladrões atacaram. Filhos iam no banco de trás"

- "Levaram um relógio no valor de 50 mil euros. PJ está a investigar"

- "Trovoadas secas deixam Estrela cercada pelas chamas"

- "Manuel Santana Lopes: Família salda dívida de agente dos famosos"

- "Preocupação: Covid-19 mata 11 pessoas num dia"

- "'Situação de alerta nos fogos não é suficiente' [José Luís Carneiro]"

- "Trabalho: Perto de 200 mil têm dois empregos ou mais"

- "Braga: Avós encontram neto morto em casa"

- "Ucrânia: Trump ameaça Putin antes do Alasca"

- "Benfica dá tudo por Amoura"

- "Sporting: Novo extremo vai custar mais de 30 milhões"

Visão:

- "O fascínio dos países 'perigosos'"

- "Correia de Campos. 'Há 50 anos que ouço falar de 30% de desperdício no Estado e nunca o encontrei'"

- "Memória. O concurso que revolucionou a diplomacia portuguesa"

- "Imobiliário. Portugal é o novo refúgio dos super-ricos"

- "Luz, quero luz. Crónica de Dulce Maria Cardoso"

Público:

- "Clima extremo e importações fazem disparar preços de frutas e legumes"

- "Incêndios. PJ insta Governo a reflectir sobre crimes fora do 'período quente'"

- "Produtividade. Sectores com maiores ganhos perdem peso na economia"

- "Presidenciais. Cotrim Figueiredo assume que é candidato"

- "Guerra na Ucrânia. 'Putin está a fazer bluff', avisa Zelensky antes da cimeira"

- "Santa Maria. Centro de lançamento de foguetões nos Açores já tem licença"

- "Hábitos de leitura. As mulheres estão a ler mais romances e 'thrillers', os homens estão a deixar a ficção para trás"

- "Urgências obstétricas. Caldas Afonso [presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente] e o caso da grávida que deu à luz na rua: 'Não pode continuar assim'"

Nascer do Sol:

- "Imigrantes geram rutura inédita de sangue tipo A"

- "GNR, Marinha e Polícia Marítima não se falam"

- "Entrevista a Guilherme d'Oliveira Martins: 'O Porto é uma cidade que marca a cultura e a vida da geração de 70'"

- "Reitor da Nova. Elvira Fortunato e mais quatro disputam lugar de João Sàágua"

- "Carlos Rosado Carvalho [jornalista e professor] 'Os angolanos estão a lutar pela sobrevivência'"

- "100 dias de Leão XIV. Das questões fraturantes ao Jubileu da Juventude"

- "Incêndios. Portugal anda a brincar com o fogo"

- "País positivo. Rugby em Portugal/ 45 anos da Biotecnologia/ Automação, Instrumentação e Controlo"

Negócios:

- "Reformados do Estado em máximos da troika"

- "Abre-se um caminho para a paz na Ucrânia?"

- "Entrevista a Luís Raposo [arqueólogo]. 'O Mosteiro dos Jerónimos é uma galinha dos ovos de ouro'"

- "Há jovens que abdicam da praia para serem empresários nas férias"

- "O que são as 'stablecoins' temidas pelos bancos centrais"

- "Os mais poderosos 2025. #32 [Ana Figueiredo]. Tem vindo a afastar a Altice dos escândalos passados e está agora apostada na transformação digital. #31 [Mário Centeno]. Prestes a deixar o Banco de Portugal, abrem-se várias portas, incluindo a aposta na vida política"

Jornal Económico:

- "Alargar contratos a prazo prejudica os mais jovens"

- "Corrida Altman-Musk para ligar cérebro ao PC"

- "EDPR vende cinco projetos solares em Itália por 250 milhões..."

- "...mas EDP continua a perder quota no mercado livre"

- "JE Verão: para onde vão os banqueiros de férias?"

- "Podcast. Custo da energia, investimento e burocracia"

- "Salvador Caetano pode avançar para concessionários Nissan e Hyundai"

- "Uber Women Driver expande para mais cinco cidades"

- "Bitcoin continua a subir e já valorizou 28,8% este ano"

- "Cotrim Figueiredo vai ser candidato presidencial"

O Jogo:

- "FC Porto. AVB rendido a Farioli. Presidente diz que a contratação do técnico foi um passo de firmeza e ambição. 'A sua chegada trouxe uma visão moderna e esclarecida do treino e do jogo'"

- "Samu e Borja Sainz, uma dupla que promete"

- "André Franco certo na MLS, Grujic na porta de saída"

- "Benfica. Akturkoglu segue para o Fenerbahçe. Turco deve sair esta semana, mas não pode defrontar águias"

- "Duelo da Champions já aquece a Luz: Lage procura feito contra Mourinho"

- "Sporting. Kevin também está em cima da mesa"

- "Forest aguarda por reforços para libertar Jota Silva"

- "V. Guimarães. Cortés substitui Borevkovic"

- "Alverca. Três dezenas de aquisições"

- "Supertaça europeia. Outra festa portuguesa. PSG 2-2 Tottenham. 4-3 no desempate por penáltis"

- "Passaporte europeu para carimbar. 19h30 Liga Europa: Braga-Cluj/ 20h00 Liga Conferência: Santa Clara-Larne"

A Bola:

- "PSG 2-2 Tottenham (4-3 g.p.). Supertaça portuguesa. Gonçalo Ramos empatou na compensação/ Nuno Mendes bateu o penálti da vitória"

- "Ataque final a Amoura. Benfica ajusta plantel"

- "Sporting. Com Rui Borges é Morita e mais dez"

- "Kevin no radar dos extremos com Yeremay na frente"

- "FC Porto. Em busca de dois laterais"

- "'Seleção é um McLaren e Roberto Martínez tem mãos para ele' - Toni"

- "Liga Europa. SC Braga-Cluj 19h30"

- "Liga Conferência. St. Clara-Larne 20h00"

Record:

- "Loucura por Amoura"

- "Águias vão à luta pelo reforço mais caro de sempre"

- "Wolfsburgo pede 30 MEuro. À cabeça mais 7 MEuro em objetivos"

- "SAD pretende pagamento faseado"

- "Operação tremida: Fenerbaçhe quer baixar preço de Artürkoglu"

- "Aursnes admite acabar carreira na Luz"

- "João Diogo Manteigas: 'Poder do Benfica está em Nuno Costa'"

- "'Pedro Proença é um perigo'"

- "Leão carrega em Yeremay"

- "Espanhol está fixado no Sporting"

- "Fulham desviou Kevin"

- "Jota na reta final. A troco de metade do passe"

- "Vai acolher novo museu - Alvaláxia recomprado"

- "FC Porto: Pepê é para ficar"

- "Entrada em grande trava saída"

- "Zinchenko fora da lista"

- "André Franco nos Chicago Fire"

- "Supertaça é lusa - Gonçalo Ramos e Nuno Mendes brilharam"

- "É dia de carimbar Champions"