Morte de bombeiro nos incêndios e chegada de aviões da Suécia entre os destaques da imprensa nacional
Diário de Notícias:
- "[Incêndios]. Reportagem. Um retrato do dia em que 'parece que o Diabo andou por ali"
- "Portugueses batem recordes de férias para o estrangeiro e procura de viagens para o fim do ano dispara 30%"
-"Mobilidade. Portugal falha meta para rede de ciclovias"
- "Diplomacia. Zelensky rodeia-se de aliados europeus para enfrentar Trump no rescaldo de Putin"
- "Futebol. Faltam campos. Clubes pagam até 900 euros por treino em relvado alheio"
- "Daniel Bastos. Há cada vez mais a consciência da importância dos emigrantes para a afirmação de Portugal"
Correio da Manhã:
- "Dados oficiais. Salários crescem 6,4% na função pública"
- "Sporting 6 Arouca 0. Goleada na estreia do 'novo Alvalade'"
- "Gil Vicente-FC Porto. Farioli avisa Mora. 'Tem de trabalhar muito'"
- "Benfica. Lage desespera por extremo"
- "Liga inglesa. Gyokeres vence Amorim"
- "Grupo criminoso associado ao PCC. Portugal na mira da máfia dos 'fantasmas' brasileiros"
- "Tragédia. Bombeiro morre em acidente. Pertencia à Covilhã. Número de mortos nos fogos sobe para dois"
- "231 feridos nos incêndios em 14 dias"
- "Morreram 5 GNR. Investigação arrasa piloto por voo fatal"
- "Gaia. Sem-abrigo morto à facada"
- "Saúde. Governo ensina a comer bem e a gastar menos"
- "Vidigueira. Reformado ataca companheira à paulada"
- "Renato Seabra. Deputada não esquece irmão preso na América"
- "Terence Stamp. Morre galã do cinema aos 87 anos"
- "Paz na Ucrânia. Zelensky leva companhia para a Casa Branca"
Público:
- "Cortiça, têxteis e calçado têm impacto mais grave com taxas de Trump. Primeira avaliação do Governo depois da fixação da taxa de 15% sobre importações da União Europeia"
- "Israel. Netanyahu enfrenta grandes protestos contra a guerra em Gaza"
- "Justiça. Ex-mulher acusa magistrado de sevícias ao longo de 30 anos"
- "Incêndios. Morreu um bombeiro. Hoje chegam aviões da Suécia"
- "Encontro com Trump. Macron, Starmer e Merz escudam Zelensky na Casa Branca"
- "Emília Silvestre. 'No palco, Samuel Beckett mete-nos imenso medo'"
- "Cromos do Verão Quente. Qual o valor do seu 'olhe que não'? O célebre debate entre Soares e Cunhal"
- "Presidenciais. Pré-campanha aquece com fogos, lei da imigração e saúde"
Jornal de Notícias:
- "Número de despejos dispara este ano com 130 famílias postas na rua todos os meses"
- "Incêndios. Um bombeiro morto e prejuízos de milhões"
- "Toxicodependente morto à facada na tenda em Gaia"
- "Há cada vez mais mulheres imigrantes a viver no Porto"
- "Sporting 6 -- 0 Arouca. Muda aos três acaba aos seis. Suárez, Mangas e Trincão destroem nortenhos reduzidos a dez"
- "Volta a Portugal. Artem Nych faz dobradinha sem ganhar qualquer etapa. Perfil do 'gigante' russo que fugiu de país em guerra"
- "Blokecore. Moda das camisolas de futebol conquista famosas"
Negócios:
- "Galp entrega 17 milhões ao Estado em dividendos"
- "Espanha e Alemanha seguram exportações"
- "TAP ultrapassa os 8 milhões de passageiros antes do verão"
- "Telecomunicações. Digo não tem foco na Meo, 'mas nunca dizemos nunca'"
- "Trabalho. Salários seguem a subir acima do acordo de rendimentos"
O Jornal Económico:
- "Bolsa perdeu as grandes cotadas e peso no PIB é cada vez menor"
- "Zelensky na Casa Branca leva UE para ajudar com Trump"
- "Turismo com motor verde açoriano''"
- "BCP já executou mais de 93% da recompra de ações"
- "Bolsa de Angola quer dez empresas de energia até 2028"
- "Israel cerca Gaza, mas economia faz cerco a Israel"
- "Terradue: a empresa que usa tecnologia para salvar pessoas"
- "Ordem dos advogados apoia vítimas dos incêndios"
Record:
- "Sporting 6-0 Arouca. Festival de verão. Novo Alvalade é palco de goleada"
- "Mangas, Suárez e Trincão bisaram"
- "Benfica. Akturkoglu força saída. Alega motivos familiares"
- "Benfica. Tomás Araújo e Obrador rodaram na equipa B"
- "Gil Vicente-FC Porto. 'O tempo de Mora vai chegar', garantia de Farioli"
- "Inglaterra. Man. United 0-1 Arsenal. Amorim entra a perder"
- "Volta a Portugal. Outra vez Artem Nych"
A Bola:
- "Sporting 6 Arouca 0. Avalanche. Bicampeão implacável na 'inauguração' do Alvalade 2.0. Trincão e os reforços Mangas e Suárez bisaram em jogo de afirmação do novo leão"
- "Benfica. Tomás Araújo de volta. Alinhou no empate da equipa B com o Leixões"
- "Obrador assistiu para golo encarnado"
- "Amoura e Akturkoglu à espera de decisões"
- "Gil Vicente - FC Porto. Farioli acaba com polémica sobre Mora"
- "Namaso emprestado ao Auxerre"
- "Francisco Moura convocado"
- "86ª Volta a Portugal. Artem Nych a bisar''"
- "Alverca 0 -- Braga 3. Rio Ave 1 -- Nacional 1. Santa Clara 0 -- Moreirense 1"
- "França. Vitinha dá vitória na estreia do PSG"
- "Inglaterra. Arsenal vence Man. United mas Gyokeres não convence"
O Jogo:
- "Sporting 6 Arouca 0. Carga máxima. Leões esmagam em noite de gala, com bis de Mangas, Suárez e Trincão"
- "Rui Borges. 'Revivemos a energia do jogo do título'"
- "Luis Suárez. 'Gyokeres teve a sua história e quero também fazer a minha'"
- "Gil Vicente-FC Porto. 'Temos de ir com tudo'. Francesco Farioli desconfia do adversário, mas acredita na resposta dos jogadores"
- "Técnico clarifica situação de Mora. 'O momento dele vai chegar'"
- "Benfica. Águias oferecem 27MEuro por Amoura. SAD disposta a uma loucura para garantir o extremo"
- "Fenerbahçe avança com 20MEuro para levar Akturkoglu''"
- "Florentino é alvo do Al Ahlil"
- "Alverca 0 -- Braga 3. Rio Ave 1 -- Nacional 1. Santa Clara 0 -- Moreirense 1"
- "Ciclismo. Volta a Portugal. Artem Nych consagrado em Lisboa pelo segundo ano consecutivo. 'Tenho muito orgulho na minha equipa'"