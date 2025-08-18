Morte de bombeiro nos incêndios e chegada de aviões da Suécia entre os destaques da imprensa nacional

Diário de Notícias:

- "[Incêndios]. Reportagem. Um retrato do dia em que 'parece que o Diabo andou por ali"

- "Portugueses batem recordes de férias para o estrangeiro e procura de viagens para o fim do ano dispara 30%"

-"Mobilidade. Portugal falha meta para rede de ciclovias"

- "Diplomacia. Zelensky rodeia-se de aliados europeus para enfrentar Trump no rescaldo de Putin"

- "Futebol. Faltam campos. Clubes pagam até 900 euros por treino em relvado alheio"

- "Daniel Bastos. Há cada vez mais a consciência da importância dos emigrantes para a afirmação de Portugal"

Correio da Manhã:

- "Dados oficiais. Salários crescem 6,4% na função pública"

- "Sporting 6 Arouca 0. Goleada na estreia do 'novo Alvalade'"

- "Gil Vicente-FC Porto. Farioli avisa Mora. 'Tem de trabalhar muito'"

- "Benfica. Lage desespera por extremo"

- "Liga inglesa. Gyokeres vence Amorim"

- "Grupo criminoso associado ao PCC. Portugal na mira da máfia dos 'fantasmas' brasileiros"

- "Tragédia. Bombeiro morre em acidente. Pertencia à Covilhã. Número de mortos nos fogos sobe para dois"

- "231 feridos nos incêndios em 14 dias"

- "Morreram 5 GNR. Investigação arrasa piloto por voo fatal"

- "Gaia. Sem-abrigo morto à facada"

- "Saúde. Governo ensina a comer bem e a gastar menos"

- "Vidigueira. Reformado ataca companheira à paulada"

- "Renato Seabra. Deputada não esquece irmão preso na América"

- "Terence Stamp. Morre galã do cinema aos 87 anos"

- "Paz na Ucrânia. Zelensky leva companhia para a Casa Branca"

Público:

- "Cortiça, têxteis e calçado têm impacto mais grave com taxas de Trump. Primeira avaliação do Governo depois da fixação da taxa de 15% sobre importações da União Europeia"

- "Israel. Netanyahu enfrenta grandes protestos contra a guerra em Gaza"

- "Justiça. Ex-mulher acusa magistrado de sevícias ao longo de 30 anos"

- "Incêndios. Morreu um bombeiro. Hoje chegam aviões da Suécia"

- "Encontro com Trump. Macron, Starmer e Merz escudam Zelensky na Casa Branca"

- "Emília Silvestre. 'No palco, Samuel Beckett mete-nos imenso medo'"

- "Cromos do Verão Quente. Qual o valor do seu 'olhe que não'? O célebre debate entre Soares e Cunhal"

- "Presidenciais. Pré-campanha aquece com fogos, lei da imigração e saúde"

Jornal de Notícias:

- "Número de despejos dispara este ano com 130 famílias postas na rua todos os meses"

- "Incêndios. Um bombeiro morto e prejuízos de milhões"

- "Toxicodependente morto à facada na tenda em Gaia"

- "Há cada vez mais mulheres imigrantes a viver no Porto"

- "Sporting 6 -- 0 Arouca. Muda aos três acaba aos seis. Suárez, Mangas e Trincão destroem nortenhos reduzidos a dez"

- "Volta a Portugal. Artem Nych faz dobradinha sem ganhar qualquer etapa. Perfil do 'gigante' russo que fugiu de país em guerra"

- "Blokecore. Moda das camisolas de futebol conquista famosas"

Negócios:

- "Galp entrega 17 milhões ao Estado em dividendos"

- "Espanha e Alemanha seguram exportações"

- "TAP ultrapassa os 8 milhões de passageiros antes do verão"

- "Telecomunicações. Digo não tem foco na Meo, 'mas nunca dizemos nunca'"

- "Trabalho. Salários seguem a subir acima do acordo de rendimentos"

O Jornal Económico:

- "Bolsa perdeu as grandes cotadas e peso no PIB é cada vez menor"

- "Zelensky na Casa Branca leva UE para ajudar com Trump"

- "Turismo com motor verde açoriano''"

- "BCP já executou mais de 93% da recompra de ações"

- "Bolsa de Angola quer dez empresas de energia até 2028"

- "Israel cerca Gaza, mas economia faz cerco a Israel"

- "Terradue: a empresa que usa tecnologia para salvar pessoas"

- "Ordem dos advogados apoia vítimas dos incêndios"

Record:

- "Sporting 6-0 Arouca. Festival de verão. Novo Alvalade é palco de goleada"

- "Mangas, Suárez e Trincão bisaram"

- "Benfica. Akturkoglu força saída. Alega motivos familiares"

- "Benfica. Tomás Araújo e Obrador rodaram na equipa B"

- "Gil Vicente-FC Porto. 'O tempo de Mora vai chegar', garantia de Farioli"

- "Inglaterra. Man. United 0-1 Arsenal. Amorim entra a perder"

- "Volta a Portugal. Outra vez Artem Nych"

A Bola:

- "Sporting 6 Arouca 0. Avalanche. Bicampeão implacável na 'inauguração' do Alvalade 2.0. Trincão e os reforços Mangas e Suárez bisaram em jogo de afirmação do novo leão"

- "Benfica. Tomás Araújo de volta. Alinhou no empate da equipa B com o Leixões"

- "Obrador assistiu para golo encarnado"

- "Amoura e Akturkoglu à espera de decisões"

- "Gil Vicente - FC Porto. Farioli acaba com polémica sobre Mora"

- "Namaso emprestado ao Auxerre"

- "Francisco Moura convocado"

- "86ª Volta a Portugal. Artem Nych a bisar''"

- "Alverca 0 -- Braga 3. Rio Ave 1 -- Nacional 1. Santa Clara 0 -- Moreirense 1"

- "França. Vitinha dá vitória na estreia do PSG"

- "Inglaterra. Arsenal vence Man. United mas Gyokeres não convence"

O Jogo:

- "Sporting 6 Arouca 0. Carga máxima. Leões esmagam em noite de gala, com bis de Mangas, Suárez e Trincão"

- "Rui Borges. 'Revivemos a energia do jogo do título'"

- "Luis Suárez. 'Gyokeres teve a sua história e quero também fazer a minha'"

- "Gil Vicente-FC Porto. 'Temos de ir com tudo'. Francesco Farioli desconfia do adversário, mas acredita na resposta dos jogadores"

- "Técnico clarifica situação de Mora. 'O momento dele vai chegar'"

- "Benfica. Águias oferecem 27MEuro por Amoura. SAD disposta a uma loucura para garantir o extremo"

- "Fenerbahçe avança com 20MEuro para levar Akturkoglu''"

- "Florentino é alvo do Al Ahlil"

- "Alverca 0 -- Braga 3. Rio Ave 1 -- Nacional 1. Santa Clara 0 -- Moreirense 1"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Artem Nych consagrado em Lisboa pelo segundo ano consecutivo. 'Tenho muito orgulho na minha equipa'"