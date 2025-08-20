Protestos contra Montenegro no funeral de bombeiro entre as principais notícias da imprensa nacional

Sábado:

- "D. Manuel I. O rei que superou Alexandre, o Grande"

- "Hobbies radicais. Ultramaratonas e paraquedismo para gerir o stress"

- "Crime. Dois agentes da PSP acusados de matar marroquino"

Correio da Manhã:

- "Homem abatido a tiro no mercado de Sines. Homicida apanhado pela GNR"

- "Criticas de Populares. Montenegro contestado no último adeus a bombeiro"

- "Incêndios. Chamas cercam aldeias do interior"

- "Sondagem. André Ventura passa Seguro na corrida a quatro a Belém"

- "Fenerbahçe-Benfica. Benfica preparado para inferno turco"

- "FC Porto. Samu de fora no clássico com Sporting"

- "Autoeuropa. Carro elétrico produzido em Palmela"

- "Lisboa. Mulheres há 11 anos a roubar carteiras"

- "Imigrante morto. Família exige 1,6 milhões"

- "'Teresa Caeiro vítima de relação tóxica', Texto de Armando Esteves Pereira"

Diário de Notícias:

- "António José Seguro. 'O estado está a abrir muitas fendas, a perder autoridade'"

- "MAI. Como se governou quando tudo ardia: os piores anos e seus ministros"

- "Governo. Primeiro líder da IL e ex-deputados do CDS em gabinetes ministeriais"

- "Educação. Milhares de alunos voltarão a começar as aulas sem ter todos os professores"

- "Economia. Governo e União Europeia subsidiam 10% do novo plano de investimento da Autoeuropa até 2028"

- "Ucrânia. Sem confirmar reunião de Putin com Zelensky, Kremlin mostra não ter pressa"

- "Cessar-fogo. Acordo aceite pelo Hamas é parecido com outro aprovado por Israel. O que trava agora a luz verde?"

- "João Almeida. 'Pódio na Volta a Espanha é um objetivo realista'"

- "Estreia. Luc Besson no país dos vampiros"

Público:

- "Beneficiários do CSI aumentaram quase 58% em relação ao ano passado"

- "Incêndios. Gestão dos fogos expõe Montenegro e fragiliza Governo"

- "Autoeuropa. 30 milhões para a VW manter novo carro eléctrico"

- "Guerra na Ucrânia. António Costa defende reforço militar dos ucranianos"

- "Linha de Cascais. Em 25 anos, CP reduziu em 40% o número de comboios"

- "Professores. Escolas de segunda oportunidade em risco"

- "Arquitectura. Alvar Aalto e as suas duas mulheres na Ala Siza em Serralves"

- "Entrevista de vida [Maria Leontina Fernandes]. 'Como primeira mulher na PJ, se eu falhasse', era 'toda uma oportunidade que se perdia'"

- "Legislação laboral. Governo limita contratos a estafetas que tenham 80% do rendimento numa só plataforma"

Jornal de Notícias:

- "Número de homicídios até agosto é quase igual ao total do ano passado"

- "Oito em cada dez pedidos conseguiram subir nota do exame"

- "Incêndios. Marcelo diz que há 'lições a aprender' e apoia um 'pacto de regime'"

- "Ucrânia. Trump volta atrás e admite que Putin não queira a paz"

- "Autoeuropa. Incentivo de 30 milhões ao novo modelo elétrico"

- "Gaia. Aguda e Granja com restrições ao automóvel"

- "[Luís Filipe] Vieira candidato porque 'tudo foi destruído'. Ex-presidente tenta regresso à liderança das águias"

- "Benfica. Resistir à fúria turca e agarrar os milhões"

- "FC Porto. Samu arrisca-se a ficar de fora no clássico de Alvalade"

- "Vilar de Mouros. Festa dos 60 anos de festival para toda a família"

Jornal Económico:

- "Domésticas empurradas para economia informal"

- "Novo carro elétrico da VW feito na Autoeuropa evita tarifas de Trump"

- "Segurança na Ucrânia não terá militares dos EUA no terreno. E fardas da NATO?"

- "Indústria. Xiomi entra no mercado europeu de carros elétricos"

- "JE Verão: O século chinês segundo Carlos Monjardim"

- "Sam Altman avisa que há uma bolha na inteligência artificial"

- "Desemprego recua em Angola, mas ainda está nos 28,8%"

- "Mais greves nos aeroportos de setembro a janeiro"

Negócios:

- "Autoeuropa ganha vida nova com carro elétrico"

- "Gouveia e Melo, Marques Mendes e Seguro estão a perder terreno. Sondagem. Na corrida a Belém, André Ventura é o que mais sobe e ultrapassa o antigo líder socialista"

- "Da vindima à garrafa. Vinho bebe-se cada vez mais sustentável"

- "Negociações sobre Ucrânia com um novo fôlego após encontros na Casa Branca"

- "Custo, risco e litigância. Mudar planos de poupança nos EUA gera críticas"

Record:

- "Fenerbahçe-Benfica. Vale uma fortuna. Dois treinadores de Setúbal [Bruno Lage e José Mourinho] em duelo de muitos milhões"

- "Benfica. Vieira assume candidatura"

- "Sporting. Trincão seguro até 2030"

- "FC Porto. Galatasaray sobe a fasquia por Diogo Costa"

- "Arábia Saudita. Ronaldo assiste e Félix marca. Al Nassr vence Al Ittiad (2-1) e está na final da Supertaça"

- "Entrevista. João Almeida aponta ao pódio. 'Sou um dos favoritos para discutir a Vuelta'"

O Jogo:

- " Fenerbahçe-Benfica. Teste de fogo. Águias querem calar o inferno turco e abrir caminho aos milhões da Champions"

- "'Sou candidato'. Luís Filipe Vieira avança para eleições. Ataque ao atual presidente: 'Rui Costa não tem caráter'"

- "FC Porto. Samu sonha com Alvalade. Avançado tem rotura muscular e é difícil para o clássico"

- "Galatasaray tentou Diogo Costa, mas oferta de 20 MEuro foi recusada"

- "Sporting. Insistência em Yeremay. Leões não desistem do extremo, apesar da resistência do Corunha"

- "Milan de olho em Harder"

- "Braga. Diego vai ter novo contrato. Médio confirma credenciais e convence Carlos Vicens"

- "Viagem ao mundo do Lincoln, adversário na Liga Europa"

- "Internacional. CR7-Félix dão final a Jesus. Al Nassr vai discutir supertaça da Arábia"

A Bola:

- "Sim, sou candidato à presidência. Líder das águias de 2003 a 2021, [Luís Filipe] Vieira vai a votos"

- "'Benfica não tem estrutura profissional. É um clube de amigos'. Junta-se a Rui Costa, Cristóvão Carvalho, João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Martim Mayer"

- "Fenerbahçe-Benfica 20h00. Primeiro 'round' de acesso aos milhões"

- "Bruno Lage diz que José Mourinho é o melhor treinador de Setúbal e arredores"

- "Já o compatriota ao leme do clube turco afirma que as águias são equipa de Champions"

- "Sporting. Yeremay só quer o leão. Extremo do Corunha recusou Como, Nápoles, Roma e Dortmund. Sensibilizado pelo projeto e forma como foi abordado pelo bicampeão nacional"

- "As razões por que Pedro Gonçalves é intocável no onze de Rui Borges"

- "FC Porto. Samu tem clássico em risco. Avançado contraiu rotura muscular frente ao Gil Vicente, falha Casa Pia e está em dúvida para Alvalade"

- "SAD recusa vender Diogo Costa ao Galatasaray"

- "Arábia Saudita. Jorge Jesus vence na estreia com CR7 a assistir Félix"

- "'Vou à luta na Vuelta sem medo' - João Almeida"