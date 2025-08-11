Burlas, habitação, incêndios e CR7 em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as notícias em destaque nos jornais nacionais nesta segunda-feira, 11 de Agosto de 2025.

Correio da Manhã:

- "Telefones falsos escondem burlas bancárias"

- "Caixa geral de Depósitos emitiu cinco alertas só no último mês"

- "Moradores desesperados enfrentamm mar de chamas"

- "Tempo quente mantém risco de incêndio pelo menos até amanhã"

- "Perseguido e executado no meio da rua"

- "Premonição: Irmão de vítima sonhou com tragédia que matou seis no IP2"

- "Justiça: Paga 1.610Euro por bater em grávida no trânsito"

- "Paz na Ucrânia: Trump admite Zelensky no Alasca"

- "Oeiras: Jovem salvo de carro a arder"

- "Emergência: PSP obriga estagiários a atender o 112"

- "Jogo com o Nice: Euforia na Luz para ver Ivanovic"

- "FC Porto-V.Guimarães: FC Porto entra com tudo na estreia"

Público:

- "Procura por terrenos rústicos aumenta, mas não para habitação"

- "Incêndios. Chamas aproximam-se de populações na zona norte do país"

- "Benjamin Netanyahu. É 'vergonhoso' caírem na conversa dos dois Estados"

- "Habitação. Carneiro propõe soluções para a crise em carta a Montenegro"

- "Emergência. Aeronaves fizeram 76 missões em Julho"

- "Festival internacional. Contra Truffaut, Locarno exalta o cinema britânico"

- "Telma Monteiro. Como é que passei 20 e tal anos da minha vida a fazer isto?"

- "Hospitalização domiciliária. Estar no hospital 'era uma escuridão'. Em casa há mais ânimo e apoio 'com gosto'"

- "Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira leva com estilhaços da guerra entre Centeno e Miranda Sarmento"

Diário de Notícias:

- "Salário médio líquido subiu mais de 7% no último ano. Nas Forças Armadas aumentou 19%"

- "Em busca do Nobel da Paz: as cinco guerras que Trump diz já ter acabado"

- "Migração. Com centros de instalação lotados, PSP procura alternativas para alojar migrantes que chegaram ao Algarve"

- "Família. Maior disponibilidade do pai é decisivo para mulheres terem mais filhos"

- "Autárquicas. Coimbra: do levantar ao ganhar vai uma enorme montanha para os socialistas"

- "Carlos Gaspar. 'O pior pesadelo para a diplomacia portuguesa é uma rutura entre EUA e a Europa Ocidental'"

- "Guilherme d'Oliveira Martins. 'O que distingue e une a Geração de 70 é a ideia de modernizar Portugal'"

- "Vila Real e Trancoso. Incêndios obrigaram a retirar pessoas de aldeias''"

Jornal de Notícias:

- "Escolas preparam sanções disciplinares contra uso de telemóveis"

- "Justiça. Tribunais do Grande Porto precisam de obras urgentes"

- "P. Varzim. Executado com cinco tiros na rua em ajuste de contas"

- "Braga. Barracas com dezenas de anos saem do monte de São Gregório"

- "Médio Oriente. Netanyahu diz que guerra só acaba após conquista de Gaza"

- "Vinho Verde seduz grandes investidores"

- "Incêndios. Horas de sofrimento e aldeias cercadas"

- "Volta a Portugal. Munton vence na Senhora da Graça e Nych garante a amarela''"

- "F.C. Porto. Farioli antevê jogo difícil na estreia perante o Vitória"

Negócios:

- "Notários pedem registo central de testamentos"

- "Do arroz ao cacao. Clima faz disparar preço dos alimentos"

- "Tempo de vida saudável após os 65 anos foi o que mais subiu na Europa"

- "Marubeni admite ficar fora da corrida pela Tapada do Outeiro"

- "Estado poupa 14 milhões com juros dos certificados"

A Bola:

- "Sporting. Balakov aprova Trincão. 'Tem tudo para ser um 10 moderno'. Búlgaro que brilhou nos leões entre 1991 e 1995 só tem elogios para o português"

- "Mangas talhado para ser grande"

- "Esgaio com pé no Corinthians"

- "Benfica. Schjelderup pronto para voar. Águias acreditam que esta pode ser a época de afirmação do extremos norueguês"

- "Luís Filipe Vieira anuncia candidatura à presidência até ao fim do mês"

- "FC Porto-V. Guimarães 20H45. Em nome de Jorge Costa. Francesco Farioli quer que equipa honre o 'legado' e a 'paixão do eterno capitão dos dragões'"

- "De Jong entre os convocados"

- "Liga Portugal. 1ª jornada. SC Braga 3 -- Tondela 0. Famalicão 3 -- Santa Clara 0. Moreirense 2 -- Alverca 1"

- "Voleibol. Seleção feminina no Euro-2026"

O Jogo:

- "'Quero o ADN Jorge Costa'. Francesco Farioli pede toda a paixão em campo numa noite de homenagem ao antigo capitão"

- "Luís Pinto ambicioso: 'Estamos preparados'"

- "Benfica. 'É poderoso e completo'. Ex-companheiro André Almeida traça perfil de Barrenechea"

- "SAD ainda não decidiu se liberta Prestianni para o Mundial de sub-20"

- "Sporting. 'Luis Suárez é diferente de Gyokeres'. Paulo Alves analisa estreia do colombiano"

- "Jota Silva: Nottingham quer vender, leões tentam empréstimo"

- "Braga 3 -- Tondela 0. Moreirense 2 -- Alverca 1. Famalicão 3 -- Santa Clara 0. Minhotos arrancam a todo o gás"

- "Ciclismo. Artem Nych já é dono da amarela. Segundo na subida à Senhora da Graça"

- "Voleibol. Meninas de ouro. Seleção feminina garante Euro26"

Record:

- "Tudo por Amoura"

- "Argelino de 25 anos feliz com interesse das águias"

- "Joga no Wolfsburgo e faz todas as posições do ataque"

- "Deve custar cerca de 35 MEuro - a maior compra de sempre"

- "Rui Costa e Lage encantados com o avançado

- "Aktürkoglu treina condicionado"

- "Gripe limitou Obrador nos primeiros tempos"

- "Sporting: Jota Silva e mais um"

- "Contratação do português é para fechar e Geny pode sair"

- "SAD quer 30 MEuro pelo moçambicano que terá substituto"

- "Fiorentina tenta Harder por empréstimo"

- "Lesões de Diomande e Maxi afastam pretendentes"

- "FC Porto: Farioli e o objetivo no arranque da Liga: 'Honrar o legado de Jorge Costa'"

- "Luuk de Jong convocado"

- "Namaso de fora tem continuidade em causa"

- "CR7 com pontaria afinada"

- "SP.Braga 3-0 Tondela: Minho em alta"