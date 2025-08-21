Animais envenenados na Camacha
Alguns animais têm sido encontrados mortos com sinais de envenenamento na Urbanização dos Casais de Além, na Camacha.
Segundo um morador, no espaço de dois meses dois gatos morreram envenenados.
A mesma fonte referiu ainda que em tempos alguns cães foram também vítimas de envenenamento naquela zona e morreram com veneno atirado para os próprios quintais.
O morador confessa que os residentes estão apavorados com esta situação e diz que “muitos têm optado por não deixar os gatos sair à rua com medo que sejam mortos”.
“Os gatos não fazem mal a ninguém, ficam sempre nas redondezas, mas neste momento há pessoas a trancá-los em casa com medo de ficar sem eles”, admitiu, lamentando tamanha crueldade.
