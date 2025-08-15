Santa Cruz disponibiliza apoio para ajudar a combater incêndios no continente

O Município de Santa Cruz manifestou, hoje, a sua "total disponibilidade" para apoiar no combate aos incêndios, que lavram em Portugal continental, tendo provocado esta sexta-feira a primeira vítima mortal.

Ex-autarca de Vila Franca de Deão morre a combater fogo O ex-autarca de Vila Franca do Deão, Carlos Dâmaso, é a primeira vítima mortal dos incêndios florestais que assolam o país.

"Face à situação difícil que vários municípios do Norte do país atravessam, em especial no que se refere ao impacto dos incêndios e às exigências que estes colocam sobre os meios de protecção e socorro, quero, em meu nome pessoal e em nome do Município de Santa Cruz, expressar a nossa mais profunda solidariedade e manifestar a nossa total disponibilidade para colaborar no que for necessário", manifestou a presidente da Câmara de Santa Cruz, Élia Ascensão, em comunicado de imprensa.

A autarca referiu que o município está "preparado para disponibilizar, de imediato, entre 5 a 8 bombeiros sapadores da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com experiência e formação para atuarem em diferentes tipologias de missões de apoio e socorro", com a ressalva de que este empenhamento seja "enquadrado e articulado pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil", para garantir "a sua integração coordenada no dispositivo e o máximo aproveitamento operacional destes recursos".

Élia Ascensão avançou ainda que "esta mesma disponibilidade foi comunicada ao Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, para garantir que existe alinhamento institucional e operacional em todos os níveis".

Para Santa Cruz, a solidariedade entre municípios e a cooperação no âmbito da proteção civil não são apenas gestos institucionais , são um dever moral e um compromisso com a segurança das populações, que assumimos de forma plena. Estamos convictos de que, unidos, somos mais fortes e capazes de responder com eficácia e determinação a qualquer adversidade Élia Ascensão, presidente da Câmara de Santa Cruz

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 02 de agosto e este ano já arderam 63.247 hectares de espaços florestais, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro.

Por causa dos incêndios que assolam o país, e depois de ter recorrido aos acordos bilaterais com Espanha e Marrocos, Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, com pedido de apoio de quatro aviões Canadair.