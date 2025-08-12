Santa Cruz é muito mais do que um concelho de passagem. É a porta de entrada da Madeira para milhares de visitantes, mas também o lar de quem aqui constrói a sua vida. Contudo, a verdade é que, para muitos, Santa Cruz tornou-se sobretudo um dormitório, um local onde se vive para, diariamente, sair em direção a outros concelhos. Essa realidade tem de mudar.

O PAN acredita que Santa Cruz pode e deve ser um concelho vibrante, sustentável e atrativo para quem cá vive, trabalha ou investe. Com o PAN na Câmara Municipal, haverá um compromisso claro: transformar este território num exemplo regional de desenvolvimento harmonioso entre economia, ambiente e qualidade de vida.

Um dos nossos grandes projetos será a requalificação e readaptação da zona do Porto Novo. Esta área, com enorme potencial, está hoje subaproveitada. Queremos convertê-la num grande polo de lazer, cultura e comércio, com espaços verdes, ciclovias, áreas de restauração e eventos, potenciando o turismo e dinamizando a economia local. Um Porto Novo vivo e moderno poderá atrair investidores e criar oportunidades de emprego, beneficiando toda a população.

Ao mesmo tempo, faremos de Santa Cruz um exemplo de sustentabilidade ambiental. Apostaremos nas energias renováveis, na mobilidade suave e na eficiência energética nos edifícios públicos. Vamos promover projetos de reflorestação, criar mais zonas de sombra e jardins urbanos, bem como reforçar a recolha seletiva e a compostagem comunitária. Queremos um concelho mais verde, onde a natureza seja parte integrante da vida urbana.

Outro pilar da nossa visão passa pela coesão social. Defendemos a criação de mais centros sociais de proximidade, que ofereçam atividades, apoio e acompanhamento personalizado aos nossos idosos, combatendo o isolamento e promovendo o envelhecimento ativo. Ao mesmo tempo, investiremos em programas para a juventude, que incentivem a sua participação cívica, desenvolvam competências para o futuro e lhes deem motivos para acreditar que podem construir o seu projeto de vida em Santa Cruz, sem terem de procurar oportunidades noutros lugares. Importa ainda investimento na criação de espaços públicos de qualidade, no apoio ao comércio local e em programas que aproximem a comunidade, reforçando o sentimento de pertença.

O futuro de Santa Cruz não se constrói com promessas vagas, mas com uma visão clara e ação determinada. O PAN está pronto para liderar essa mudança. Juntos, podemos transformar Santa Cruz num concelho inovador, inclusivo e amigo do ambiente, onde todos queiram viver, trabalhar e investir.