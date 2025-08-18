Ricardo Garrido é o terceiro reforço da Associação Desportiva Galomar

O terceiro reforço da Associação Desportiva Galomar para a próxima época na Proliga, segunda competição mais importante do calendário de competições da Federação Portuguesa de Basquetebol, vem de Sintra, mais precisamente do Clube Basket Queluz.

Ricardo Garrido é um jovem de 22 anos de idade, que na temporada passada esteve às ordens de Hélder Moita e que agora acompanha o treinador neste novo projecto ao serviço da AD Galomar.

"Muito forte fisicamente, o jogador português de 1,98 metros de altura vem para a sempre crucial luta das tabelas. Desde a época 2021/22 que o jogador, que joga na posição de poste, tem estado ao serviço do CB Queluz e do técnico Hélder Moita depois de ter passado pelos escalões de formação do Sporting Clube de Portugal. Após diversas épocas a trabalharem juntos no Queluz, Ricardo Garrido e Hélder Moita irão dar continuidade à sua relação desportiva na Madeira defendendo as cores da AD Galomar. ", refere nota enviada pela Associação Desportiva Galomar.

"Para o novo técnico dos madeirenses esta é, com certeza, uma excelente notícia uma vez que a presença no plantel e no balneário de um jogador que conhece muito bem e em quem, obviamente, confia, garante uma integração mais fácil das ideias que pretenderá implementar num plantel totalmente novo e que continua a ganhar forma com vista ao grande objetivo para a próxima época: o regresso à Liga Betclic", remata.