Associação de Futebol da Madeira doa receita de jogo ao Clube Desportivo 'Os Especiais'

A Associação de Futebol da Madeira decidiu doar uma parte da receita do jogo do Troféu Cidade do Funchal 2025 ao Clube Desportivo 'Os Especiais'. O valor angariado no encontro entre o CS Marítimo e o CD Nacional rondou os 5 mil euros e foi entregue pelo presidente da AFM, Rui Coelho, a Duarte Sousa, presidente do CD 'Os Especiais' e ao secretário da direção José Cardoso.

"Mais do que o valor angariado que certamente será muito importante para as pessoas que superam tantas limitações e praticam desporto, é o carácter social que imprimimos a estes eventos, alertando para as necessidades e provações que muitos vivem na nossa sociedade. Uniu-se o futebol profissional madeirense em prol de um ato solidário, pelo que foi muito mais que um jogo de futebol", disse Rui Coelho.

O vencedor do jogo disputado a 3 de Agosto foi o Marítimo, mas Rui Coelho assinala “que também é importante unir as equipas mais representativas da Região por estas causas, sendo que elas próprias já desenvolvem várias iniciativas de apoio aos mais desprotegidos, pelo que o resultado não é o mais importante. Queremos agradecer ao Marítimo na pessoa do seu presidente Dr. Carlos André Gomes, aqui representado pelo Vice-Presidente Jorge de Freitas e ao Nacional através do seu presidente Eng. Rui Alves, por aderirem a este evento, reconhecendo o esforço da AFM para conseguir concretizá-lo”.

Por seu lado, o presidente do CD “Os Especiais”, Duarte Sousa, agradeceu à AFM na pessoa do seu Presidente Rui Coelho, “agradecimento extensível aos dirigentes e adeptos do Marítimo e do Nacional” e explicou que "criar condições para a prática desportiva dos cidadãos com necessidades especiais, é bastante dispendioso, pelo que este valor muito nos irá ajudar".

Por fim Rui Coelho salientou não saber “se será sempre possível encetarmos estas acções de solidariedade, mas o futebol tem que olhar para a sociedade em geral e esta também deverá olhar para o futebol como factor de inclusão, de promoção da saúde e de dinâmica económica da Região, como aliás tem vindo a acontecer.”