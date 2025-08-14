JPP destaca “trabalho de 12 anos" que "devolveu credibilidade a Santa Cruz”

O Juntos pelo Povo (JPP) entregou, hoje, no Tribunal de Santa Cruz, a candidatura aos sete órgãos autárquicos do concelho.

"Na origem desta candidatura estão 12 anos de muito trabalho, de muita resiliência, muitas aprendizagens, muito compromisso ao lado de Filipe Sousa, um presidente de câmara que vai ficar na história deste concelho pelas melhores razões", destacou a candidata à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascenção, citada em nota de imprensa.

Há 12 anos que conquistámos um novo futuro para Santa Cruz e desde então temos vindo a lançar as bases para um modelo de desenvolvimento sustentado e sustentável JPP

O partido advoga que "é justo" e que Santa Cruz "ficará a ganhar se toda a recuperação financeira, reorganização dos serviços, experiência acumulada for capitalizada para dar o passo em frente".

No que toca à lista propriamente dita, o JPP diz tratar-se de "uma equipa renovada" para "alavancar uma nova estratégia de futuro, novos projectos, novas medidas potenciadoras das já implementadas e catalisadoras de novas dinâmicas". O objectivo principal é "a atração de investimento e a qualidade de vida das nossas pessoas", assume a candidatura.

