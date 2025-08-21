Hélder Semedo reforça AD Galomar
A descida à Proliga obrigou a mudanças radicais na equipa masculina de basquetebol da Associação Desportiva Galomar.
Num plantel que será quase totalmente renovado, o mais recente reforço a às ordens do técnico Hélder Moita é outro Hélder, neste caso Hélder Semedo, jogador natural da cidade da Praia, capital de Cabo Verde.
O extremo poste que nas duas últimas temporadas jogou ao serviço do Sangalhos Desporto Clube (Sangalhos DC) na Proliga, já assinou contrato e será reforço dos insulares para o ataque à subida à Liga Betclic.
O jogador de 24 anos de idade realizou a sua formação basquetebolística no Sport Algés e Dafundo antes de rumar aos Estados Unidos da América, onde jogou na National Collegiate Athletic Association (NCAA), ao serviço do Rochester Community & Technical College (2020/2021) e, depois, com as cores do Dakota County Technical College (2021/2022).
"O extremo poste vem para reforçar o jogo interior dos madeirenses, contando para isso com os muito centímetros que Hélder Semedo colocará dentro do 'court' e nas áreas pintadas", destaca o clube em nota de imprensa.
Com 1,97 metros o jovem cabo-verdiano será, certamente, "uma força a ter em conta nas zonas perto dos cestos".
Na temporada passada, nos 32 jogos que disputou com as cores do Sangalhos DC, Hélder Semedo apresentou médias de 9,2 pontos, 0,8 assistências e 7,6 ressaltos por partida.
Depois de Nuno Barbosa, Ricardo Garrido e Tiago Nazário, Hélder Semedo é o quarto reforço confirmado na equipa da Associação Desportiva Galomar para a nova temporada desportiva.