Alberth Elis anunciado como reforço do Marítimo
Internacional hondurenho é a 7ª contratação dos verde-rubros para a presente temporada
O Marítimo oficializou, nas suas redes sociais, a contratação de Alberth Elis, o extremo/avançado hondurenho de 29 anos, confirmando assim a notícia avançada pelo DIÁRIO em tempo oportuno.
O internacional 62 vezes pelas Honduras, por cuja selecção apontou 18 golos (dois deles nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016), chegou a Lisboa na passada quinta-feira e, pese embora uma tentativa de desvio para Leiria intentada pelos responsáveis leirienses, viajou para a Madeira, onde chegou ao final do mesmo dia. Após ter realizado os exames médicos e físicos, assinou contrato com o Marítimo.
Alberth Elis é o sétimo reforço do Marítimo para a presente temporada, depois de Xavi Grande, Paulo Henrique, Marco Cruz, Martín Tejón, Rafhael Guzzo e Simo Bouzadi