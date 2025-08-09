Nuno Barbosa é o primeiro reforço anunciado pelo Galomar
A AD Galomar vai contar com Nuno Barbosa como reforço para a nova temporada da Proliga. O clube anunciou a contratação do jovem basquetebolista português de apenas 21 anos, que troca o Clube Desportivo da Póvoa, onde se formou e que sempre havia representando, pelo emblema madeirense.
Segundo nota enviada à imprensa, os responsáveis da AD Galomar depositam grandes esperanças neste jovem valor do basquetebol nacional que na temporada passada jogou 11 vezes pela equipa principal do CD Póvoa na Liga, onde registou médias de 6,5 minutos de utilização e 1,9 pontos por partida.
O atleta deu nas vistas foi frente ao Sporting Clube de Portugal, onde registou uns respeitáveis 12 pontos. Ao serviço da equipa B dos poveiros, que milita na CN1, o extremo de 1,84 metros acabou com médias de 30 minutos de utilização, 18,9 pontos, 4,5 ressaltos e 2,1 assistências nas 14 partidas que disputou