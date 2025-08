Hélder Moita é o novo treinador da AD Galomar

A Associação Desportiva Galomar anunciou hoje o novo 'timoreiro' da equipa masculina de basquetebol que, depois da descida à Proliga, ambiciona estar de regresso à principal liga portuguesa da modalidade.

Trata-se de Hélder Moita, de 40 anos de idade que esteve ao serviço do Clube Basket Queluz. Na temporada passada Hélder Moita esteve a um pequeno passo de conduzir a formação de Queluz à Liga, perdendo no play-off da final diante do SC Vasco da Gama na 'negra?.

"Desde 2021 no comando técnico da equipa lisboeta, Hélder Moita fez do CB Queluz um candidato à subida de divisão, com a equipa a jogar um basquetebol moderno e eficaz. Agora ao serviço da AD Galomar Hélder Moita quererá, com toda a certeza, ir um pouco mais além e garantir a subida à Liga Masculina. A tarefa não se apresenta fácil uma vez que são muitos os clubes que este ano estão a apostar forte numa eventual subida, mas a AD Galomar estará claramente nessa luta e terá uma forte palavra a dizer. Uma nova história que agora se inicia e que tem tudo para ter um final feliz", pode ler-se na nota enviada pelo clube do Caniço.

"Muitos nomes foram mencionados e sussurrados nos corredores do basquetebol nacional e muito se especulou sobre quem seria o próximo treinador da Associação Desportiva Galomar para a nova temporada na Proliga após a saída do anterior técnico Nuno Manarte. A decisão foi muito ponderada pela direção do clube, que levou o seu tempo a analisar quem teria o perfil ideal para cumprir com os altos objetivos propostos para esta época. Como já haviam feito num passado recente com grande sucesso, os responsáveis da AD Galomar voltam a apostar num treinador relativamente jovem (40 anos) e ambicioso, mas já com provas dadas na Proliga", refere ainda a direcção do clube em comunicado enviado à comunicação social.

Madeirense João Filipe Figueira será o treinador adjunto

O treinador Hélder Moita não será, contudo, a única novidade no que à equipa técnica diz respeito. Ao lado do técnico lisboeta estará o madeirense João Filipe Figueira, treinador de grau III com um vasto currículo no basquetebol regional e que agora volta às quatro linhas como treinador-adjunto.

"Um regresso que se saúda do treinador de 42 anos de idade que já orientou as seleções regionais de sub-14 (femininos e masculinos) e sub-16 (masculinos) ao serviço da Associação de Basquetebol da Madeira nas Festas do Basquetebol Juvenil e a equipa sénior B masculina do Clube Amigos do Basquete (CAB) e a equipa sénior feminina do Clube Sport Marítimo", conclui o comunicado.