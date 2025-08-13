Base Tiago Nazário reforça AD Galomar

Tiago Nazário é o segundo reforço confirmado pela Associação Desportiva Galomar para a próxima temporada de basquetebol, anunciou hoje o clube madeirense em comunicado enviado à comunicação social.

A equipa que conta com o, novo, treinador, Hélder Moita continua a preparar ao pormenor a participação na ProLiga 2025/2026 , segunda competição mais importante do basquetebol masculino português.

O novo reforço, de 26 anos de idade e natural de Aveiro, pode jogar nas posições 1 e 2, ou seja, como base ou segundo base.

Nas últimas épocas Tiago Nazário esteve ao serviço do SC Beira-Mar, clube que milita na CN1 e onde o base português desempenhava um papel de destaque e de grande influência no jogo da equipa.

Na última temporada Tiago Nazário disputou 21 jogos ao serviço do Beira-Mar com médias de 30 minutos de utilização, 16.2 pontos, 5.7 assistências e 5.7 ressaltos por jogo, números que espelham bem a importância que tinha no conjunto de Aveiro.

O base de 1,83 metros apresenta um currículo interessante que inclui minutos de utilização e experiência na Liga Betclic, na altura (época 2021/22) ao serviço do Illiabum Clube.

Começa assim a ganhar forma o plantel que Hélder Moita está construindo com vista ao grande objetivo para a temporada que se avizinha, a subida à Liga Betclic e o regresso aos grandes do basquetebol nacional.

De referir que Nuno Barbosa foi o primeiro reforço dos madeirenses, apresentado. Um jovem basquetebolista português de apenas 21 anos, e que estava no Clube Desportivo da Póvoa.