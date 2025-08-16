Reforço de verba insuficiente para acelerar exames

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 16 de Agosto, dá conta que, mesmo com contratação aos privados, persiste a necessidade de aguardar seis meses por uma colonoscopia. Foram feitas 1.132 novas referenciações em 2025. Doente com resultado positivo em Janeiro ainda não fez o procedimento.

Fique a saber que a 3.ª fase esgota a estimativa inicial de 350 milhões para a obra do novo hospital. Concurso internacional será lançado segunda-feira por 265 milhões.

“É a minha fé que me sustenta”

No Monte, as histórias multiplicam-se. Milhares de fiéis, alguns vindos de longe, outros da própria freguesia, alinharam-se ontem para pedir graças e rogar por saúde, como foi o caso de José Manuel. Bispo presidiu à cerimónia e até se inspirou na canção ‘Deslocado’ dos NAPA.

Destaque ainda para a reportagem que integra o ciclo de trabalhos jornalísticos que antecedem as Eleições Autárquicas: Freguesia de São Jorge lamenta que promessas fiquem por cumprir.

Descubra ainda que a CMF vai requalificar Conjunto Habitacional do Canto do Muro I.

Entre as novidades consta também que a IHM justifica atraso no pagamento de rendas aos senhorios.

