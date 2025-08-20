Novo reforço de médicos SESARAM desembolsa 110 mil euros para assegurar especialidades clínicas mais carenciadas nos meses de Verão. Este ano já foi gasto mais de meio milhão em contratações. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 21de Agosto.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Água sobe ao nível de excelência Relatório anual da qualidade confirma 99% no indicador 'água segura' em 2024. Madeira recupera patamar e reposiciona-se entre as regiões do país com o melhor desempenho.

Outros destaques:

Turismo disfarça envelhecimento em São Vicente

Incendiário da Ponta do Pargo volta ao internamento

E, por fim, Prevenção cardiovascular reduz risco de demência "Défices cognitivos muitas vezes se relacionam com a idade, a solidão e a inactividade", alerta o médico interno Francisco Sousa, em entrevista ao DIÁRIO.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.