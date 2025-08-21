CDS quer requalificar o Poço dos Chefes e transformar o Curral num “diamante”

Lídio Aguiar, candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que transformar o Curral das Freiras num “diamante”.

O candidato esteve esta manhã nesta freguesia que considera ser “uma riqueza natural” e apresentou vários projectos.

Um deles passa por requalificar o Poço dos Chefes. O CDS quer ainda criar um parque de campismo “ajustado e com regras” e “associar os desportos radicais como uma atracção para locais e visitantes, sempre com a maior segurança”, sublinhou.

Lídio Aguiar pretende assim “atrair mais visitantes ao Curral das Freiras e proporcionar melhores condições aos residentes, para que as pessoas se sintam valorizadas e se queiram fixar nesta freguesia”.

“O Curral das Freiras é um carvão que se pode transformar num diamante”, acrescentou.