Coligação PSD/CDS 'Machico com Futuro' formaliza candidatura

A coligação PSD/CDS 'Machico com Futuro' formalizou hoje a sua candidatura às eleições autárquicas, com a entrega, no Tribunal, das listas para os diferentes órgãos do município.

Na ocasião, a candidatura afirmou tratar-se de "um momento para firmar o compromisso com a população de Machico", destacando como prioridades políticas a atenção às diferentes faixas etárias, o apoio ao empreendedorismo e a atração de investimento para o concelho.

Entre as metas apontadas, constam a criação de mais emprego, o aumento da oferta habitacional, a melhoria das infra-estruturas públicas e a implementação de novas políticas sociais, com apoio às escolas, às instituições locais e à dinamização da economia.

A coligação apresenta "equipas de pessoas com competência e motivação para trazer novas ideias a todas as freguesias", integrando elementos de várias idades e áreas profissionais, numa combinação de juventude e experiência.