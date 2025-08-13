Coligação PSD/CDS 'Machico com Futuro' formaliza candidatura
A coligação PSD/CDS 'Machico com Futuro' formalizou hoje a sua candidatura às eleições autárquicas, com a entrega, no Tribunal, das listas para os diferentes órgãos do município.
Na ocasião, a candidatura afirmou tratar-se de "um momento para firmar o compromisso com a população de Machico", destacando como prioridades políticas a atenção às diferentes faixas etárias, o apoio ao empreendedorismo e a atração de investimento para o concelho.
Entre as metas apontadas, constam a criação de mais emprego, o aumento da oferta habitacional, a melhoria das infra-estruturas públicas e a implementação de novas políticas sociais, com apoio às escolas, às instituições locais e à dinamização da economia.
A coligação apresenta "equipas de pessoas com competência e motivação para trazer novas ideias a todas as freguesias", integrando elementos de várias idades e áreas profissionais, numa combinação de juventude e experiência.
Aquilo que nos move é dar um novo rumo a Machico, catapultando-o para um novo patamar de desenvolvimento, com mais emprego, mais habitação, mais apoios à juventude, às famílias e aos idosos, com serviços públicos de qualidade e melhores infraestruturas, com mais apoio à cultura, ao desporto e também ao sector primário. Um Machico diferente daquele que conhecemos nos últimos 12 anos, em que nada de substancial foi feito pelos machiquenses e pelo concelho. 12 anos de estagnação, de falta de planeamento e de estratégia. 12 anos de NADA, de uma Câmara que parou no tempo, mas que nos últimos meses, tenta mostrar trabalho com remendos. Luís Ferreira, candidato do PSD/CDS à liderança da presidência da autarquia de Machico