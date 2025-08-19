IL com António Nóbrega quer transformar Machico "num lugar para viver e progredir"
A Iniciativa Liberal formalizou esta terça-feira, 19 de Agosto, a entrega da sua lista candidata às eleições autárquicas no concelho de Machico, com António Nóbrega como cabeça-de-lista à presidência da Câmara Municipal.
Em nota emitida, o partido sublinha que a candidatura liberal, assente no mote “Para Viver e Progredir”, apresenta-se como "uma alternativa clara à actual gestão, colocando os cidadãos no centro das decisões municipais".
Licenciado em Ciências Sociais, António Nóbrega possui uma sólida experiência no poder local, tendo exercido funções de vereador em regime de permanência ao longo de vários mandatos, experiência essa que o permitiu adquirir um conhecimento profundo da realidade do concelho e dos desafios que a população enfrenta diariamente.
“Machico precisa de uma nova visão, de um rumo claro que devolva confiança e crie oportunidades. O nosso compromisso é tornar Machico num lugar para viver e progredir, com soluções concretas, transparentes e eficazes”, afirma António Nóbrega, acrescentando que almeja “um Machico moderno, sustentável e justo.”
Para António Nóbrega e para a equipa liberal, “o futuro de Machico não se constrói com promessas vagas, mas com trabalho sério, propostas realistas e uma visão de longo prazo".
A Iniciativa Liberal acredita que apenas com uma gestão transparente, eficiente e próxima das pessoas será possível devolver qualidade de vida aos cidadãos e colocar Machico na rota do progresso. IL