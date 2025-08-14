 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Incêndio em mato no Poço Barral mobiliza três corporações de bombeiros

Combate às chamas levou cerca de uma hora

None
Google Maps

Um incêndio deflagrou na noite desta quarta-feira, 13 de Agosto, num terreno baldio localizado no Caminho do Poço Barral, em São Martinho. 

O alerta à protecção civil foi dado pelas 22h50, mobilizando para o local três corporações de bombeiros, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal (5 elementos apoiados por uma viatura pesada), os Bombeiros Voluntários Madeirenses (5 elementos apoiados por uma viatura pesada) e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (2 elementos apoiados por um auto-tanque). 

O combate às chamas, que deflagaram junto ao armazém do Pingo Doce, foi dado por concluído pouco depois das 00 horas. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo