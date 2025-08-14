Incêndio em mato no Poço Barral mobiliza três corporações de bombeiros

Um incêndio deflagrou na noite desta quarta-feira, 13 de Agosto, num terreno baldio localizado no Caminho do Poço Barral, em São Martinho.

O alerta à protecção civil foi dado pelas 22h50, mobilizando para o local três corporações de bombeiros, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal (5 elementos apoiados por uma viatura pesada), os Bombeiros Voluntários Madeirenses (5 elementos apoiados por uma viatura pesada) e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (2 elementos apoiados por um auto-tanque).

O combate às chamas, que deflagaram junto ao armazém do Pingo Doce, foi dado por concluído pouco depois das 00 horas.