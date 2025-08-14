CDS volta a concorrer sozinho em Câmara de Lobos nas próximas Autárquicas

O CDS/PP-Madeira volta a concorrer sozinho aos vários órgãos autárquicos no concelho de Câmara de Lobos, nomeadamente para a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e as cinco Juntas de Freguesia. À semelhança de outras forças políticas, os centristas entregaram esta quinta-feira as respectivas listas no Tribunal da Comarca da Madeira.

Marcaram presença nesse momento o cabeça-de-lista à Câmara Municipal, Lídio Aguiar, bem como os candidatos à vereação e às cinco juntas de freguesia do concelho.

O facto de o CDS/PP se apresentar a todos os órgãos autárquicos do concelho foi enaltecido por Lídio Aguiar, que se dizia satsfeito e orgulhoso por poder contar com o apoio da população neste projecto, com o compromisso de "fazer diferente e fazer melhor em várias áreas, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade, ao saneamento básico e aos sectores económicos primários", podemos ler numa nota remetida à comunicação social.

Nessa mesma missiva, são destacados os "bons resultados" que o partido tem conseguido em Câmara de Lobos, com o cabeça-de-lista a apontar que "os nomes dos candidatos, as suas qualificações e a dedicação à causa pública são o garante de que Câmara de Lobos pode contar com o CDS para crescer de forma sustentável, sem megalomanias, com desenvolvimento e justiça social, potenciando a qualidade dos mais jovens, contribuindo para o reforço da classe média, para a correção das desigualdades sociais e protegendo os mais idosos".

Ao eleger autarcas, Lídio Aguiar compromete-se com uma "oposição construtiva, pela positiva, uma oposição com determinação e garra", que dará atenção às necessidades do concelho, não deixando de notar que "Câmara de Lobos precisa de uma nova visão. Câmara de Lobos precisa do CDS".