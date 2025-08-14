Queimada não autorizada mobilizou vários meios para o Curral das Freiras

Uma queimada não autorizada num terreno agrícola mobilizou esta manhã 27 operacionais para o Curral das Freiras, com vários meios.

Após o alerta, seguiram para o local os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Polícia Florestal e a Polícia de Segurança Pública.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também foi accionado, mas visto que o fogo foi rapidamente extinto acabou por não levantar voo, tendo sido desmobilizado.