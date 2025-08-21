Férias de natal nas escolas públicas começam um dia mais tarde

O Ministério da Educação alterou o período das férias de natal dos alunos das escolas públicas do ensino pré-escolar ao secundário, atrasando um dia o início das férias, segundo um despacho hoje publicado em Diário da República.

O calendário escolar do ano letivo que começa em setembro sofreu uma ligeira alteração: A interrupção do natal começa um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e as aulas serão retomadas três dias antes, a 2 de janeiro de 2026, segundo o diploma que abrange também os estabelecimentos particulares de ensino especial.

Na prática, os alunos terão os mesmos dias de aulas, uma vez que o regresso às aulas, em janeiro, será numa sexta-feira em vez de ser na segunda-feira seguinte, a 5 de janeiro, como estava anteriormente definido.