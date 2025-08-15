Primeiro-ministro cancela férias devido aos incêndios

O primeiro-ministro cancelou hoje o período de férias que tinha previsto para esta época, devido aos incêndios que atingem o país, disse à agência Lusa uma fonte do gabinete de Luís Montenegro.

Segundo a fonte, o primeiro-ministro "cancelou o período de férias que tinha previsto, entre o dia de hoje e o dia 22 de agosto".

Luís Montenegro "esteve de férias nos últimos cinco dias, embora com agenda pública em quatro desses dias", acrescentou.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 02 de agosto e, nas últimas semanas, têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

A situação de alerta foi prolongada até domingo, anunciou na quinta-feira a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no final de uma visita à ANEPC.

"Perante a adversidade de 22 dias consecutivos de calor intenso não dar sinais de abrandar, o Governo vai prolongar uma vez mais a situação de alerta, até domingo", disse a ministra em declarações aos jornalistas.