Trânsito na Madeira mantém-se sem constrangimentos devido ao período de férias

O trânsito na Madeira continua a registar-se sem acidentes ou congestionamentos, mesmo nos pontos habitualmente mais críticos da Via Rápida.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, esta realidade está relacionada com o período de férias escolares e com o facto de muitos madeirenses se encontrarem ausentes da Região ou em descanso.

Também no centro do Funchal o movimento automóvel é reduzido. Apenas em algumas artérias de maior circulação, como a Rua das Maravilhas, se nota algum tráfego, mas sem impacto relevante na fluidez da mobilidade.