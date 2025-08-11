Partidos começam 'rentrées' esta semana com dois líderes a estrearem-se

Entre festas, convenções e conferências, os partidos políticos começam esta semana a retomar a atividade política, com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e a líder da IL, Mariana Leitão, a estrearem-se em 'rentrées'.

O PSD vai dar o tiro de partida com a tradicional Festa do Pontal, que se realiza na quinta-feira no Calçadão de Quarteira, em Loulé, e que contará com um discurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Desde que é líder do PSD, em 2022, Montenegro tem aproveitado a 'rentrée' política para anunciar novas medidas ao país. No ano passado, por exemplo, na primeira vez que foi ao Pontal enquanto primeiro-ministro, anunciou um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas.

O Chega, até ao momento, ainda não definiu como nem onde vai ser a sua 'rentrée' política que, nos últimos anos, tem sempre consistido num jantar comício no Algarve.

Entre os líderes partidários que se vão estrear em 'rentrées' está o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, eleito em junho, que, apesar de não ter nenhum evento para marcar formalmente o retomar da atividade política, vai participar na Convenção Autárquica do partido, em 06 de setembro, em Coimbra.

Anunciada por José Luís Carneiro logo após ter sido eleito secretário-geral do PS, a Convenção Autárquica irá servir, segundo disse, para garantir que os candidatos autárquicos do partido assumem "a sua vinculação aos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade".

Outra líder que se vai estrear em 'rentrées', é a nova presidente da IL, Mariana Leitão, que irá discursar no evento tradicional do partido para marcar o recomeço da atividade política: a festa "A'gosto da Liberdade", em 30 de agosto em Albufeira.

O Livre, que costuma organizar em setembro um evento intitulado "Os Setembristas", que visa promover o debate de ideias, este ano ainda não fechou a sua 'rentrée', sabendo-se apenas até ao momento que se realizará em 06 e 07 de setembro no Porto.

Já o PCP, como é costume, marcará a sua rentrée com a Festa do Avante!, em 05, 06 e 07 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal, mas, antes do tradicional certame comunista, o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, já terá várias iniciativas no país, por exemplo um jantar comício esta sexta-feira em Vila Real de Santo António.

O CDS-PP indicou apenas que a sua 'rentrée' vai-se realizar em 06 de setembro em Vale de Cambra, enquanto o BE volta a organizar o seu tradicional Fórum Socialismo, entre 30 e 31 de agosto em Coimbra.

Entre os oradores que irão participar neste fórum de debates, além da coordenadora do partido, Mariana Mortágua, estão as eurodeputadas Catarina Martins (BE) e Marta Temido (PS) e o ex-líder do partido Francisco Louçã.

O PAN ainda se encontra a detalhar a sua 'rentrée', mas antecipa desde já que irá procurar associar vários eventos à comemoração dos 30 anos da lei de proteção animal, que se assinalam no fim de semana de 13 e 14 de setembro, a começar com uma conferência em Lisboa em 12 de setembro.

Já o deputado único do JPP, Filipe Sousa, afirma que não irá assinalar qualquer 'rentrée', porque o seu partido "não vive de arranques, está sempre em movimento".

"Continuamos a trabalhar no terreno, a ouvir, a propor e a estar presentes. Setembro será apenas mais um capítulo dessa missão", indicou à Lusa.