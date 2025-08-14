Horários do Funchal assinala encerramento do Campo de Férias 'GIRO na HF'

Decorreu esta tarde o encerramento de mais uma edição do campo de férias 'GIRO na HF', uma iniciativa destinada aos filhos dos colaboradores da Horários do Funchal.

Entre 21 de Julho e 14 de Agosto, 35 crianças participaram num programa diversificado de catividades, que incluiu: visitas ao Aquaparque, experiências náuticas (como vela, canoagem e Paddle) e dias de praia e jogos, nos complexos balneares da Frente MarFunchal e nas piscinas naturais do Porto Moniz. Os mais novos usufruíram ainda de passeios a cavalo e de uma visita ao Monte Palace, entre outras experiências lúdicas e culturais.

O último dia ficou marcado por uma festa final, onde as crianças apresentaram uma coreografia preparada ao longo do campo de férias, num ambiente de música, alegria e muitos sorrisos.

Na ocasião, Alejandro Gonçalves, presidente do conselho de administração da empresa, destacou a importância desta iniciativa, elogiando a equipa de coordenação e monitores pelo sucesso alcançado. O responsável agradeceu também aos colaboradores por terem confiado os seus filhos à empresa e aos parceiros que tornaram possível a concretização do evento, nomeadamente: Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Horários do Funchal, Carristur, Merry Doce Merry, Governo Regional da Madeira, Câmara Municipal do Funchal, Câmara Municipal do Porto Moniz, Casa do Povo da Quinta Grande, GESBA, Club Sport Marítimo, Ovo Girão, Monte Palace, ANIMAD, Associação da Alegria da Madeira, Associação de Atletismo Alegria, FrenteMar, Parque Temático da Madeira, Aquaparque, Associação Hípica da Madeira e Clube Naval do Funchal.

O Campo de Férias 'GIRO na HF' é uma iniciativa exclusiva e gratuita para os filhos dos colaboradores da Horários do Funchal, que tem o intuito de "reafirmar o compromisso desta empresa pública com o bem-estar dos seus trabalhadores e respetivas famílias".