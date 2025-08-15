Queimada não autorizada no Campanário acciona bombeiros

Uma queimada não autorizada no Campanário accionou, ao final da tarde desta sexta-feira, 15 de Agosto, um forte contingente de bombeiros de várias corporações da Região.

O alerta da existência de uma coluna de fumo numa zona de mato próxima à bomba de gasolina da localidade foi dado à protecção civil pelas 19h30, mobilizando para o local os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, que constataram se tratar de uma queimada não autorizada, que já estaria em extinção por um grupo de populares.

As corporações dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que já estavam a caminho da ocorrência, acabaram por ser desmobilizados e regressar à base.