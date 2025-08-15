Ciclista ferido em acidente no Campanário

Um choque entre uma bicicleta e um carro, ocorrido esta manhã na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Campanário, provocou um ferido.

A vítima, o jovem que seguia na bicicleta, apresentava um corte na cara e escoriações no corpo, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol pelas 7h30.

O ciclista foi posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.