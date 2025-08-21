"O maior tesouro da cidade do Funchal são as pessoas"
O padre Carlos Almada afirmou, hoje, que o maior tesouro que a cidade do Funchal tem são as pessoas. As palavras foram proferidas na homilia da missa solene do Dia da Cidade do Funchal.
Na Igreja do Colégio lembrou a evolução da cidade, apontando que os valores humanistas permanecem.
Além disso, disse que o ponto fulcral é lembrarmo-nos para quem trabalhamos.
O sacerdote evocou a vida de Abraão e afirmou que a nossa fé tem efeito na vida uns dos outros.
"Na missa, com Jesus Cristo, encontramos o verdadeiro alimento" apontou o padre Carlos Almada, acrescentando que temos de reflectir sobre como preparar "o banquete" para aqueles que precisam, numa alusão sobre como pensar a cidade do Funchal.