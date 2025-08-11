Jardim Municipal recebe conversa e projecção de vídeos da residência artística 'As Telefones'

Esta terça-feira, 12 de Agosto, pelas 18 horas, o Auditório do Jardim Municipal do Funchal recebe uma conversa aberta ao público no âmbito da residência artística 'As Telefones', acompanhada da projecção de vídeos inéditos actualmente em edição e produção pelas criadoras. O encontro oferece um olhar exclusivo sobre o processo criativo, entre bastidores e experimentações, sem revelar o espetáculo na íntegra.

'As Telefones' é um projecto híbrido e multidisciplinar que cruza literatura, performance, cinema, som e artes visuais, promovido pela estrutura 'SOWING_ARTS' em parceria com a encenadora e criadora Zia Soares, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Inspirada na obra homónima de Djaimilia Pereira de Almeida (Relógio D’Água, 2020), a criação encena o drama íntimo de uma mãe e de uma filha migrantes, separadas por um oceano e unidas por telefonemas — metáforas da distância, do desencontro e da falha da linguagem.

Entre centrais analógicas, chamadas digitais e silêncios, a narrativa constrói-se no cruzamento entre presença e ausência, memória e representação, explorando a simultaneidade (real e ilusória) entre corpo físico e projeção digital. A obra é a segunda parte do DÍPTICO iniciado com Pérola Sem Rapariga (2022), consolidando a parceria artística entre Djaimilia Pereira de Almeida e Zia Soares.

O público é convidado a conhecer de perto as linguagens exploradas, os desafios e as motivações que moldam este projeto inovador, que coloca em diálogo a materialidade do palco e a imaterialidade do ecrã.