Exposição 'Memórias da Cidade' celebra o percurso do Funchal

Recordar, preservar e projectar o valioso património da cidade do Funchal. É este o mote de lançamento para a exposição intitulada 'Memórias da Cidade', patente até 5 de Setembro no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

O contributo directo da comunidade foi decisivo para a riqueza e diversidade do espólio patente em exposição e complementa o vasto trabalho desenvolvido pelo Arquivo Municipal na preservação do património e da riqueza cultural da cidade do Funchal.

Presente na abertura da mostra, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, fez-se acompanhar pelo restante executivo municipal na inauguração da mostra e, perante os presentes, destacou o sucesso do projecto e o trabalho da equipa. “Quero agradecer ao vice-presidente Dr. Bruno Pereira, à Dra. Graça Amaral do Arquivo Municipal e a toda a sua equipa que fez um trabalho notável ao reunir todo este espólio que mostra a história e o percurso da nossa cidade. Foi com o vosso espírito de entrega e de dedicação diária que nos trouxe até até esta magnífica exposição que retrata de modo fidedigno, o nosso património cultural e a diversidade da herança que temos”, afirmou.

Quem a visita, encontrará um conjunto diversificado que atravessa várias áreas da vida da cidade: do desporto à saúde, da natureza à educação, passando pelo turismo, património e cultura. Entre estes testemunhos, destaca-se ainda a arte sacra proveniente das paróquias que estiveram na origem das atuais freguesias, lembrando-nos as raízes mais profundas da comunidade funchalense.

Documentos originais, fotografias, objectos e memórias entrelaçam-se para dar forma a uma narrativa que revela a riqueza histórica e cultural do Funchal. Uma exposição que aproxima o passado aos dias de hoje, que relembra a riqueza e diversidade cultural da sua história, preservando-a para memória futura.

A exposição, de entrada gratuita para o público em geral, apresenta agora, de forma completa, o resultado de um longo caminho percorrido pelas 10 freguesias do concelho, juntando as peças representativas de cada freguesia com documentos e espólio histórico preservados pelo Arquivo.

A cerimónia de inauguração foi ainda honrada com um momento musical composto pela Orquestra de Bandolins da Madeira.

A iniciativa encontra-se inserida nas comemorações do Dia da Cidade do Funchal que se assinala amanhã, 21 de Agosto.