60 milhões do PRR financiam 11 projectos sociais no Funchal

Hoje, data em que se assinala o Dia da Cidade do Funchal, a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude aproveitou para sublinhar o "impacto transformador" que os investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão a ter no sector social da capital madeirense.

"Com mais de 60 milhões de euros aprovados para o concelho, estão em curso 11 projectos sociais, que irão criar 758 novas vagas em equipamentos destinados a idosos, famílias vulneráveis e pessoas em situação de fragilidade", revela a tutela em comunicado de imprensa.

Entre lares, centros de dia e estruturas de apoio social, o Funchal prepara-se para um "salto qualitativo sem precedentes" no reforço da sua rede de cuidados e protecção, destaca a mesma nota.

Em causa estão a concretização de obras, tais como: o Lar Bela Vista (São Gonçalo), o Complexo Social da Santa Casa da Misericórdia (São Pedro) e Lar de Santa Isabel (Monte), o Lar da Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro de 1862 (Sé), o Centro da Garouta do Calhau (Sé), a Casa Lar dos Afetos (Santo António), Lar de Santo António e Lar de São Francisco e ainda a Unidade Sénior Sagrado Coração (Monte).

A Secretaria Regional da Inclusão destaca igualmente o apoio directo às pessoas em maior vulnerabilidade, indicando a propósito que a Associação Protetora dos Pobres terá "118 novas vagas com um investimento de 2,7 milhões de euros, oferecendo mais respostas a cidadãos em risco de exclusão social".

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, sublinha ainda o "esforço colectivo" em "requalificar e ampliar a rede social do concelho", garantindo que "idosos, famílias e pessoas em situação de fragilidade terão acesso a estruturas dignas, modernas e preparadas para o futuro".

“O PRR representa uma oportunidade única para o Funchal reforçar a sua rede social. O trabalho dos técnicos da Secretaria, do Instituto de Segurança Social e das IPSS tem sido incansável para garantir que cada investimento avança no terreno. Em 2026, teremos uma cidade mais justa, solidária e inclusiva, onde as respostas sociais estão à altura das necessidades da nossa população”, sublinha a governante citada em nota de imprensa.