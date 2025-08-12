ADN-Madeira exige suspensão de descargas poluentes no Funchal após medida similar em Santa Cruz

O ADN-Madeira manifestou apoio à decisão do Governo Regional de suspender as descargas poluentes da ETAR do Caniço, mas alertou para situação semelhante no Funchal que considera "talvez até seja pior" do que a de Santa Cruz.

Foto ADN-Madeira

O partido diz que tem recebido "relatos e fotos de praias no Funchal onde é bem visível a 'olho nu' a espuma poluente e até matéria fecal boiando junto à costa, em contacto directo com os banhistas e em plenos complexos balneares aprovados para tal e alguns deles até são merecedores de 'bandeira azul'".

Segundo o ADN-Madeira, esta situação afecta inclusivamente praias onde os utilizadores pagam taxas de acesso à Frente MarFunchal, bem como turistas que "adicionalmente pagam as respectivas taxas turísticas nas unidades hoteleiras onde pernoitam".

O partido classifica a situação como um "grave problema de saúde pública, merecedor da atenção das entidades governativas regionais", advertindo que pode provocar nos utilizadores "vários tipos de doenças, seja a nível de pele, infecções oculares, problemas gastro-intestinais, febre tifóide ou até mesmo Hepatite A".

O ADN-Madeira considera "urgente que a medida adoptada para Santa Cruz seja extensível ao Funchal", argumentando que "a situação infelizmente já não é surpresa para nenhum madeirense, mas entretanto esta passividade mancha a nossa reputação como destino turístico".

O partido critica ainda o facto de "em pleno Verão e nas já bem poucas praias de acesso público, tenhamos de nadar em águas poluídas de forma deliberada", defendendo que a medida tomada para a ETAR do Caniço, embora "apenas peca por tardia", deve ser replicada na capital madeirense.