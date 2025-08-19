Boletim de voto do Funchal com 14 forças políticas

Está a decorrer, esta manhã, nos tribunais da Região, o sorteio da ordem dos partidos nos boletins de voto das eleições autárquicas de 12 de Outubro.

No Funchal, concorrem 14 forças políticas e o boletim terá a seguinte ordem:

ND

PAN

LIVRE

RIR

CHEGA

PS

ADN

JPP

PTP

MPT

PSD/CDS

PCP/PEV

IL

BE

Este sorteio diz respeito às eleições para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, embora as 14 forças partidárias não concorram a todas as juntas de freguesia.