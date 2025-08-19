Boletim de voto do Funchal com 14 forças políticas
Está a decorrer, esta manhã, nos tribunais da Região, o sorteio da ordem dos partidos nos boletins de voto das eleições autárquicas de 12 de Outubro.
No Funchal, concorrem 14 forças políticas e o boletim terá a seguinte ordem:
ND
PAN
LIVRE
RIR
CHEGA
PS
ADN
JPP
PTP
MPT
PSD/CDS
PCP/PEV
IL
BE
Este sorteio diz respeito às eleições para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, embora as 14 forças partidárias não concorram a todas as juntas de freguesia.