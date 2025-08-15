ADN oficializa segunda-feira candidatura "em prol da credibilização da política"

O Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional revelou, hoje, que irá dar entrada, na próxima segunda-feira, dia 18 de Agosto, no Tribunal da Comarca do Funchal, da lista de candidatos às eleições autárquicas de 12 de Outubro.

A candidatura à Câmara Municipal do Funchal é encabeçada pelo coordenador do partido ADN na Região, Miguel Pita. Aos restantes órgãos autárquicos concorrem: Otília Sousa (Assembleia Municipal do Funchal e Junta de Freguesia de São Martinho), António Santos (Junta de Freguesia do Monte) e Miguel (Junta de Freguesia de São Roque).

"A nossa prioridade para esta candidatura será essencialmente em prol da credibilização da política e seus principais agentes, assim como a defesa do superior interesse da população em detrimento de interesses pessoais e político partidários dos intervenientes, predispomos-nos ao objectivo de conquistar e cativar o eleitorado descrente, abstencionista e revoltado com a forma de fazer política actualmente", assume o ADN num comunicado assinado por Miguel Pita.

Além da descrença do eleitorado na política ao longo dos últimos anos, verificasse também agora um afastamento dos principais e favoritos candidatos a actos eleitorais, ou seja, nota-se um desgaste de credibilidade e vontade de dar a cara pelas causas da nossa RAM. Há que urgentemente repensar a forma de agir na política, pois necessitamos de maior seriedade, mais transparência e essencialmente a promoção da verdade perante o eleitores, que já não levam a sério os partidos políticos nem seus lideres Miguel Pita, ADN

O ADN compromete-se, de resto a "dar continuidade ao trabalho sério e humilde que vem desenvolvendo desde que nos apresentamos na RAM, sem extremismos ou populismos, com uma ideologia conservadora na defesa dos valores familiares e duma sociedade justa, equilibrada, segura e próspera, desvalorizando o valor das dicotomias (esquerda/direita) que estão ultrapassadas nos tempos actuais, defendendo sempre a VERDADE, mesmo que isso por vezes nos custe votos".