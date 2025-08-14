ADN pede retoma da comissão de inquérito sobre incêndios de Agosto de 2024

O ADN pede que seja retomada a Comissão Parlamentar de Inquérito aos incêndios que assolaram a Madeira em Agosto do ano passado. O partido considera importante a existência de um relatório final desse inquérito, por forma a apurar responsabilidades, mas principalmente a aprendermos com os erros do passado.

O partido lembra que em causa está um fogo que se iniciou na Serra de Água e que acabou por se propagar, decorrendo durante 12 dias e atingindo uma área de 5 mil hectares "do nosso valioso património regional natural, assim como colocando em risco habitações e vidas humanas".

Para o ADN Madeira, o relatório iria permitir perceber "o que correu mal de forma a que não se repita tal calamidade ou que pelo menos possamos minimizar os riscos, pois todos nos sabemos que foi recusada ajuda exterior por parte do Governo Regional da Madeira, numa altura em que ainda era possível salvar muitas áreas que acabaram por arder, assim como todos vimos que os meios aéreos afinal foram fundamentais no combate às chamas".

O partido afirma constatar que nada se aprendeu com esse e outros incêndios, pois "é visível para qualquer pessoa que a carqueja, acácias e giestas votaram a invadir as nossas serras, proliferando sem qualquer controlo". "Continua a não existir faixas de contenção, nem sequer o tal helicóptero prometido, existe sim a aquisição de drones que em nada servirão para combater incêndios", termina o ADN.