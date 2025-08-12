Funchal assinala o Dia da Juventude com actividades gratuitas no Lido

A Câmara Municipal do Funchal assinalou, esta terça-feira, o Dia Internacional da Juventude com um programa de actividades gratuitas na Praia do Lido (Lido Poente), entre as 14 e as 20 horas, dedicado à promoção do bem-estar, inclusão e participação activa dos jovens.

"Hoje, neste Dia Internacional da Juventude, quisemos abrir as portas de um espaço gratuito, com um conjunto de actividades lúdicas e desportivas, para celebrar os nossos jovens e este grande dia", afirmou a vereadora com o pelouro da Juventude e Desporto, Helena Leal, que marcou presença no evento.

A iniciativa decorreu num ambiente de convívio e diversão, que pretendeu incentivar uma adopção de hábitos de vida saudáveis e sustentáveis. Para além do carácter lúdico, Helena Leal destacou a integração de uma acção de sensibilização dinamizada pela UCAD - Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, com enfoque na adopção de comportamentos saudáveis e seguros, bem como na prevenção das toxicodependências.

A autarca ressaltou ainda que esta celebração, enquadrada na Estratégia Municipal para a Juventude do Funchal - o Plano Municipal de Juventude, é um reflexo de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia. "Temos conseguido encontrar soluções conjuntas e envolver verdadeiramente os nossos jovens em actividades promotoras de mais saúde e bem-estar, a nível municipal", referiu.

Por fim, a edil recordou o galardão atribuído ao Município do Funchal como 'Cidade Amiga da Juventude', que reforça o compromisso com a criação de políticas municipais centradas na juventude, numa lógica de proximidade e promoção de uma cidadania activa e participativa.