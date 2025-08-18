Líder nacional do PTP é cabeça de lista no concelho do Funchal

A líder nacional do PTP, Raquel Coelho, é a cabeça de lista do partido à Câmara Municipal do Funchal, na Madeira, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, em que o mote é uma "política para as pessoas reais".

"Achamos que as forças democráticas, as forças humanistas, as forças que lutam pelas pessoas reais, as pessoas que trabalham, que vivem e sentem na pele os problemas, merecem a candidatura do Partido Trabalhista Português", disse a candidata, que entregou as listas no Tribunal da Comarca da Madeira hoje, último dia do prazo para oficializar as candidaturas às autárquicas.

Na Região Autónoma da Madeira, além do Funchal, o PTP concorre nos concelhos de Machico, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

"Queremos dar uma resposta à população nos vários municípios em que concorremos, uma resposta real aos problemas das pessoas que vivem e trabalham", disse, sublinhando que a mensagem do partido assenta na promessa de uma "política para as pessoas reais, uma política humanista, uma política séria, uma política que quer ajudar as pessoas".

Raquel Coelho tem 37 anos (nasceu em 02 de julho de 1988) e é líder nacional do Partido Trabalhista Português desde 29 de maio, sendo também responsável pela estrutura na Madeira.

"Queremos marcar um novo rumo do partido já nas eleições autárquicas", afirmou, salientando que, apesar de muitas forças democráticas já terem jogado "a toalha ao chão perante as forças reacionárias e a extrema-direita, que têm ganhado força" no país e um pouco por tudo o mundo, "o Partido Trabalhista Português não, o Partido Trabalhista Português segue firme pelos valores democráticos, pelos valores humanistas."

Empresária no setor do alojamento local, Raquel Coelho é natural do concelho de Santa Cruz, na zona leste da Madeira, mas reside atualmente no Funchal, um município que considera marcado por duas realidades: a zona central, onde "quase tudo é cor-de-rosa", e as zonas altas, onde "falta tudo", nomeadamente acessibilidades, segurança, ordenamento, serviços públicos e transportes públicos.

No Funchal, o município mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024), além do PTP, já apresentaram listas a coligação PSD/CDS-PP, PS, JPP, CDU (PCP/PEV), IL, PAN, Livre, Chega, BE, ADN, MPT e Nova Direira.

O atual executivo camarário é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava em Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.