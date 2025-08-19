Sporting de Braga com favoritismo claro na luta pela fase de liga

O Sporting de Braga surge como grande favorito a atingir a fase de liga da Liga Europa de futebol, num play-off em que vai defrontar o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, com ambos os jogos a serem disputados em Portugal.

A primeira mão, marcada para quinta-feira, vai ser disputada no Estádio Algarve, casa 'emprestada' do conjunto gibraltino, que visita o Municipal de Braga uma semana depois, no segundo encontro do play-off.

Os bracarenses surgem como claros favoritos a regressarem à fase de liga da segunda competição europeia de clubes, na qual no ano passado acabaram por falhar a passagem às rondas a eliminar, por apenas um ponto, defrontando uma equipa que apenas esteve uma vez na fase de grupos de uma competição europeia, perdendo os seis encontros disputados na Liga Conferência em 2021/22.

Este ano comandado pelo espanhol Carlos Vicens, antigo adjunto de Pep Guardiola, o Sporting de Braga já teve de ultrapassar duas rondas de qualificação na Liga Europa, afastando com dificuldade o Levski Sófia, na segunda pré-eliminatória, com um empate a zero na Bulgária, registando um resultado igual em casa, antes de Fran Navarro dar o apuramento no prolongamento em Braga.

Frente ao Cluj na segunda ronda, a qualificação do Braga acabou por ser mais tranquila, com um triunfo na Roménia, por 2-1, com um 'bis' de Gorby, triunfando depois em casa por 2-0, com dois tentos de Rodrigo Zalazar.

Ainda sem qualquer golo sofrido em seis encontros, os 'arsenalistas' estão a ter um arranque perfeito, com dois triunfos por 3-0, sobre Tondela e Alverca, sendo que, desde 2013/14, que não começavam o campeonato com duas vitórias.

O Lincoln Red Imps já disputaram seis encontros nas competições europeias esta temporada, quatro dos quais nas rondas preliminares da Liga dos Campeões, nas quais afastaram o Víkingur, das Ilhas Faroé, antes de cair perante o Estrela Vermelha.

Relegado para a Liga Europa, o conjunto de Gibraltar afastou os arménios do Noah, na terceira pré-eliminatória, no desempate por grandes penalidades, após um nulo em casa e um empate a um golo fora.

O Lincoln Red Imps chega ao encontro com o Sporting de Braga motivado pela conquista da Supertaça de Gibraltar, depois de vencer no domingo o Bruno's Magpies, por 3-0.

No play-off da Liga Europa estão ainda dois treinadores portugueses, com o Panathinaikos, de Rui Vitória, a defrontar os turcos do Samsunspor, depois de a equipa grega também ter caído nas pré-eliminatórias da 'Champions'.

João Mota comanda os búlgaros do Ludogorets, que também falharam o acesso na Liga dos Campeões e vão agora defrontam os macedónios do Shkëndija.