Pinheiro na Supertaça reforça ambição de árbitros lusos nos grandes palcos

A nomeação de João Pinheiro para a Supertaça Europeia de futebol, a disputar hoje entre Paris Saint-Germain e Tottenham, em Udine, Itália, reforça a ambição de contar com árbitros portugueses em todas as grandes competições, segundo Pedro Proença.

Em resposta à agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou que "a nomeação de João Pinheiro e da restante equipa de arbitragem portuguesa para esta Supertaça Europeia é, em primeiro lugar, o reflexo do excelente trabalho feito pelo Conselho de Arbitragem (CA), liderado pelo Luciano Gonçalves, e desta Direção da FPF".

"É, também, um claro sinal de confiança das mais altas instâncias internacionais na arbitragem portuguesa, que reforça a nossa ambição de ver a nossa arbitragem representada nas maiores competições internacionais. Não apenas no próximo Mundial, mas em todas. É para isso que o CA trabalhará e a Direção da FPF proporcionará todas as condições para que esse objetivo seja uma realidade", vincou o líder federativo.

O antigo árbitro internacional, que dirigiu as finais do Campeonato da Europa de 2012 e da Liga dos Campeões de 2011/12, reconheceu que a assiduidade de juízes lusos nos jogos decisivos é um dos "grandes objetivos" da FPF.

"Esse é um dos grandes objetivos do Plano Nacional de Arbitragem, o primeiro grande programa para a arbitragem em Portugal: ter um árbitro português, de três em três anos, numa final europeia. O que espero, naturalmente, é que os árbitros portugueses vejam a sua qualidade cada vez mais reconhecida a nível internacional. Esta nomeação diz-nos que estamos no caminho certo", sublinhou, recordando que Artur Soares Dias esteve na final da Liga Conferência de 2023/24 e João Pinheiro agora na Supertaça, depois de também ter estado na equipa de arbitragem da Liga dos Campeões de 2024/25.

Quarto árbitro na mais recente final da 'Champions', João Pinheiro vai estrear-se como 'juiz' principal em decisões continentais e passará a ser o quarto português nessa condição em Supertaças Europeias, depois de António Garrido e José Rosa dos Santos, presentes na primeira mão de 1977 e 1990, respetivamente, e de Vítor Pereira, em 2001.

O encontro de hoje vai ser o quinto jogo decisivo de uma competição europeia de clubes com árbitros portugueses, depois de António Garrido e Pedro Proença terem dirigido as finais da Liga dos Campeões de 1979/80 e 2011/12, respetivamente, e de Vítor Pereira ter apitado a final da Taça UEFA de 2001/02 e da Supertaça Europeia de 2001.

Esta 'notoriedade' deve ajudar a concretizar a "necessidade bem identificada" de "aumentar o número de árbitros" em Portugal.

"Estamos a trabalhar para proporcionar as condições necessárias para esse efeito, num trabalho transversal que começa na base, nas associações distritais e regionais, que são parte determinante para a concretização desse objetivo. É evidente que ter árbitros presentes nos grandes palcos, em especial em jogos que atribuem títulos internacionais, é também um passo muito importante nesse sentido. O trabalho que temos realizado já está a dar frutos e continuará a dar ainda mais no futuro", rematou Proença, à Lusa.

O líder federativo, juntamente com o presidente do CA, Luciano Gonçalves, vão assistir hoje, em Udine, ao encontro da Supertaça Europeia, no qual o árbitro da associação de Braga João Pinheiro lidera a equipa que inclui ainda os assistentes Bruno Jesus e Fábio Melo, o videoárbitro (VAR) Tiago Martins e o assistente de VAR (AVAR) Fábio Melo.

O encontro, marcado para as 20:00, opõe os franceses do Paris Saint-Germain, campeões da Europa e vice-campeões do mundo, que contam com os portugueses João Neves, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, aos ingleses do Tottenham, de João Palhinha.