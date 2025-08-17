Sismo de magnitude 5.1 na área do Madeira Tore

Ocorreu ontem à tarde um sismo de magnitude 5.1 na escala de Richter na região da Madeira-Tore.

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os sismógrafos registaram este sismo pelas 17h28, a 10 quilómetros de profundidade.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este é o segundo abalo de grande magnitude ocorrido em menos de um mês nesta zona.

No dia 25 de Julho, ocorreu um sismo de magnitude 5.8 (depois recalculado para 5.7) na escala de Richter que foi sentido em algumas regiões do continente, sem causar danos ou pessoais ou materiais, segundo o IPMA.