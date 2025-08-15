Madeira com mais um dia de Verão neste feriado

As previsões do tempo para hoje, na Madeira, apontam para céu em geral pouco nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Norte/Nordeste.

De acordo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas deverão chegar aos 26ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas deverão assinalar nos termómetros 22ºC e 20ºC, respectivamente.

Com o índice ultravioleta em níveis elevados - 9 na Madeira e 10 no Porto Santo, numa escala de 1 a 11 - são recomendados cuidados redobrados na exposição solar. O IPMA recomenda, por isso, o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar. Deve, também, ser evitada a exposição das crianças ao Sol.

No Funchal, o dia deverá ficar marcado, também, por céu pouco nublado e vento fraco, inferior a 15km/h.

Num dia em que é esperada uma corrida às praias da Região, o IPMA aponta, na costa Norte, para ondas de Norte com 1 metro. Na costa Sul, conte com ondas do quadrante Sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/24ºC.