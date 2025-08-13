Cruz Vermelha apela à adopção de comportamentos seguros no festival 'A' Norte'

Entre hoje e sábado, 13 e 15 de Agosto, decorre no município de Santana o Festival de Música 'A' Norte'. Neste sentido, a Cruz Vermelha Portuguesa apela à adopção de comportamentos seguros, sendo que estará presente com equipas de assistência e socorro durante o evento.

"A participação em festivais de música e arraiais é um momento de celebração, convívio e tradição. Para que todos possam desfrutar em segurança, a Cruz Vermelha Portuguesa reforça a importância de seguir algumas orientações", refere a Delegação da Madeira, através de um comunicado de imprensa.

Segurança Pessoal

• Mantenha-se sempre atento ao ambiente que o rodeia.

• Evite deslocar-se sozinho(a) em locais pouco iluminados.

• Combine pontos de encontro prévios com amigos e familiares, caso se percam na multidão.

• Guarde objetos pessoais em bolsas seguras e junto ao corpo.

• Não transporte utensílios e equipamentos sujeitos a provocarem danos físicos pessoais, mesmo que por negligência.

Consumo de Bebidas e Alimentação

• Prefira sempre água ou bebidas não alcoólicas. A hidratação é fundamental, especialmente em eventos ao ar livre.

• Caso consuma bebidas alcoólicas, faça-o com moderação e nunca conduza.

• Não aceite bebidas de desconhecidos.

• Escolha pontos de venda de alimentos e bebidas devidamente licenciados e em boas condições de higiene.

• Evitar o consumo de álcool e drogas, e não dirigir sob influência dessas substâncias.

Prevenção de Acidentes e Incidentes

• Respeite as barreiras, saídas de emergência e indicações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da organização.

• Evite empurrões ou comportamentos que possam causar quedas ou ferimentos.

• Evitar brigas, agressões verbais ou físicas, e respeitar o espaço pessoal dos outros participantes

• Se detetar comportamentos de risco ou situações suspeitas, alerte de imediato a PSP, equipas de segurança do evento ou a organização.

• Utilizar uma linguagem respeitosa e evitar comportamentos que possam causar desconforto aos outros.

• Ligue sempre 112 em caso de assistência pré-hospitalar

Transporte e Deslocações

• Planeie antecipadamente o transporte de ida e volta.

• Utilize transportes públicos, táxis ou serviços de transporte partilhado para evitar conduzir sob o efeito de álcool.

• Se for condutor, mantenha-se sóbrio, respeite os limites de velocidade e indicações da Polícia de Segurança Pública (PSP).Respeito pelo evento e tradição

• Desfrutar da música, interagir com outras pessoas de forma positiva e criar memórias inesquecíveis.

• Colabore com as autoridades locais e siga as orientações dos organizadores.

• Respeite o património cultural e ambiental.

• Mantenha o espaço limpo, utilizando os recipientes próprios para o lixo.