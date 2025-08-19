Santa Clara prossegue luta pela fase de liga frente ao Shamrock Rovers

O Santa Clara prossegue na quinta-feira a luta pela fase de liga da Liga Conferência de futebol, ao receber o vice-campeão irlandês Shamrock Rovers na abertura do play-off, derradeira etapa de acesso à terceira competição europeia de clubes.

Às 19:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, os açorianos medem forças com o líder isolado do escalão principal da República da Irlanda, numa altura em que integram o quarteto de últimos classificados da I Liga portuguesa, sem pontos nem golos marcados, após duas derrotas em outras tantas jornadas.

O Santa Clara vai cumprir a sétima partida em 28 dias, sendo que, na segunda e terceira fases preliminares da Liga Conferência, deixou pelo caminho os croatas do Varazdin (3-2 no agregado das duas mãos) e os norte-irlandeses do Larne (3-0), respetivamente.

Quinta colocada da I Liga em 2024/25, a equipa treinada por Vasco Matos já igualou a melhor prestação europeia de sempre do clube, estabelecida em 2021/22, quando, na estreia em provas da UEFA - excluindo as participações na Taça Intertoto -, os insulares foram derrotados pelos sérvios do Partizan no play-off da Liga Conferência.

O jogo da primeira mão vai ser arbitrado pelo austríaco Stefan Ebner e acontecerá uma semana antes da visita do Santa Clara ao Shamrock Rovers, que também já afastou dois adversários, nomeadamente os gibraltinos do St. Joseph's e os kosovares do Ballkani, na luta pelo acesso à fase de liga, cujo prémio de entrada é de 3,17 milhões de euros.

Além da receção dos insulares ao recordista de títulos de campeão na República da Irlanda (21), a primeira mão do play-off tem mais 23 encontros, entre os quais a visita dos luxemburgueses do Differdange, treinados pelo português Pedro Silva, aos kosovares do Drita.