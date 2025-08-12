Santa Clara tenta confirmar o 'play-off' na recepção ao Larne

O Santa Clara tem tudo para confirmar na quinta-feira, na receção aos norte-irlandeses do Larne, o acesso ao 'play-off' e continuar, na sua segunda aventura europeia, a sonhar com a fase de liga da Liga Conferência de futebol.

Depois do triunfo por 3-0 na primeira mão da terceira pré-eliminatória em terras britânicas, só um verdadeiro desastre pode afastar os açorianos do 'play-off' e de igualarem o feito de 2021/22, em que, na primeira participação em provas europeias, acabaram eliminados pelo Partizan Belgrado.

Mesmo frente a um adversário com o estatuto do vice-campeão da pouco divulgada liga da Irlanda do Norte, e depois da diferença que ficou patente entre os dois emblemas no primeiro duelo, o Santa Clara já tem 'pé e meio' no 'play-off', em que pode encontrar novo rival irlandês, desta vez o Shamrock Rovers, da mas Irlanda, que mede forças com o Ballkani, do Kosovo.

A tentar chegar à fase de liga da Liga Conferência, o Santa Clara acabou por arrancar mal em Portugal a I Liga, sofrendo uma pesada derrota por 3-0 em Famalicão. Já o Larne, também arrancou o seu campeonato com um desaire, por 1-0, na visita ao terreno do Coleraine.

Na primeira mão, Wendel Silva (26 minutos) e Gabriel Silva (33 e 36) marcaram os golos dos açorianos.

O Santa Clara-Larne está agendado para as 19:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Nos restantes 28 jogos agendados para quinta-feira, o Besiktas, de João Mário e Rafa, também deve, em Istambul, certificar o 'play-off' frente ao St. Patrick, depois da goleada por 4-1 em Dublin.

Cenário totalmente inverso tem o português Manuel Tulipa que, no comando dos arménios do Arat, recebe o Sparta Praga após ter perdido por 4-1 na capital da República Checa.