Benfica recebe Nice com margem de conforto para seguir em frente na Liga dos Campeões

O Benfica recebe o Nice com um 'pé' no play-off da Liga dos Campeões de futebol, na terça-feira, no Estádio da Luz, num jogo em que tem o 'conforto' de uma vitória por 2-0 na Riviera francesa.

Para as 'águias' a fase seguinte da 'Champions' parece estar a curta distância, depois de terem dominado com à vontade o jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, que resolveram com golos de Franjo Ivanovic (53 minutos) e Florentino (88).

Para o jogo em Lisboa (20:00), o treinador 'encarnado', Bruno Lage, poderá repetir a fórmula utilizada em Nice, onde apostou numa dupla de avançados -- Ivanovic e Pavlidis -, algo atípico na sua liderança.

O reforço croata, em estreia, deu boas indicações, no faro pela baliza e na mobilidade, num jogo em que Lage apostou também no extremo Andreas Schjelderup, a partir do lado esquerdo, face à lesão do turco Akturkoglu, com uma entorse num tornozelo.

De início estiveram também os reforços Dedic, na lateral direita, Enzo Barrenechea e Richard Rios, no setor intermédio.

No jogo na Luz, que terá arbitragem do italiano Marco Guida, Lage não deverá fugir muito do mesmo 11, enquanto do lado do Nice o treinador Franck Haise tem uma montanha para escalar, não só pela desvantagem, mas também com as lesões, durante o jogo, de Morgan Sanson e Dante.

Os dois jogadores podem vir a falhar a segunda mão em Lisboa, quando o emblema do sul de França também não conta com os centrais Mohamed Abdelmonem, Bombito e Ndayishmiye e o médio Ndombelé.

No final do jogo em França, o técnico do Nice reconheceu a extrema dificuldade, lembrando que os gauleses não têm as mesmas 'armas' do Benfica, nem a mesma capacidade de ir ao mercado, mas prometeu determinação.

"Vamos encarar o jogo com a mesma determinação que tivemos no início (...). Vamos lutar por este nível altíssimo [de 'Champions']. São equipas que costumam estar entre os 16 melhores da Europa, nós ainda não chegámos lá. Essa é a realidade", referiu Haise.

Caso confirme a supremacia nesta segunda mão e garanta a qualificação, o Benfica encontrará no play-off o vencedor da eliminatória entre o Feyenoord e os turcos do Fenerbahçe, equipa orientada por José Mourinho.

Na primeira mão a equipa de Roterdão venceu por 2-1, em jogo em que o extremo Moussa, que tem sido noticiado como alvo do interesse do Benfica, fez o golo da vitória aos 90+1 minutos.

Na última época, o Benfica perdeu com os neerlandeses no Estádio da Luz, em jogo da fase de liga da 'Champions' (3-1), e nesta pré-época bateu em casa o Fenerbahçe, em jogo particular, a contar para a Eusébio Cup (3-2).